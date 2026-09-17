Joanna Wietrzyk, atleta que compitió con incontinencia, renuncia a victoria: ‘Me sentí saludable al comienzo’

Joanna Wietrzyk renunció a su victoria en Pekin tras provocar molestias a otros competidores (Fotoarte: El Financiero / Créditos: AP, IA Gemini).

Joanna Wietrzyk, atleta australiana que compitió con una fuerte incontinencia intestinal y dejó restos de heces en el recorrido y el equipamiento durante una competencia de Hyrox en China, renunció a su polémica victoria y se disculpó por las molestias que generó su decisión de continuar.

Wietrzyk, quien es la actual campeona mundial de su categoría, sufrió el accidente antes de completar la mitad del recorrido, pero continuó así hasta el final y logró el primer puesto.

“Quiero ofrecer mis sinceras disculpas a la gente de China, mis compañeros competidores, los espectadores y los organizadores de Hyrox por lo que sucedió durante la carrera en Beijing”, escribió en una declaración personal mediante sus redes sociales.

De acuerdo con la atleta fitness, se sentía “completamente en forma y saludable al comienzo de la carrera, sin ninguna razón para esperar ninguna enfermedad”; sin embargo, decidió no retirarse al presentarse los signos de enfermedad.

“Mirando hacia atrás, lamento la decisión de no haberme salido de la pista. Reconozco que debería haber hecho una elección diferente. Asumo la responsabilidad por mi decisión de continuar y lamento profundamente las molestias y las interrupciones que causó”, expresó.

La deportista australiana reconoció que sus acciones tuvieron un impacto más allá de ella misma y ofreció disculpas a las personas afectadas. Además, renunció a los puntos que obtuvo en la competencia.

“Estoy aprendiendo de esta experiencia y llevaré esas lecciones conmigo, incluyendo recordar que hay más en la vida que correr y saber cuándo es correcto alejarse. Reflexionando, he decidido retirarme retroactivamente de la carrera y perder los puntos que gané”, explicó.

La deportista agradeció a las personas que la han apoyado ante la ola de críticas por sus decisiones y anunció un retiro temporal, lejos de la exposición pública.

“Gracias a los que están a mi lado, tanto como atleta y como persona, durante este tiempo, y a todos los que se han puesto en contacto con amabilidad y apoyo. Significa más para mí de lo que puedo expresar correctamente ahora mismo. Me tomaré un tiempo para recuperarme, reflexionar y cuidar de mí y de mi familia lejos del ruido”, concluyó.

Hyrox reembolsará entrada a afectados por accidente de Joanna Wietrzyk en Pekín

La disculpa ocurrió poco después de que Hyrox China anunciara que reembolsará íntegramente el precio de la inscripción a los afectados por el incidente de Wietrzyk ocurrido el pasado sábado en Pekín.

Según un correo enviado a los participantes y recogido por el diario The Paper, recibirán la devolución quienes comenzaron su prueba antes de las 14:40 horas, tiempo local, pero todavía no la habían terminado a esa hora, así como todos los deportistas que tomaron la salida entre las 14:40 y las 20:40.

La decisión llegó después de que numerosos participantes reclamaran públicamente el reembolso de la inscripción, de unos 150 dólares, al considerar que habían sido expuestos a un riesgo sanitario durante la competencia.

Una participante relató a EFE que la atleta fue dejando restos de heces en la pista y en máquinas, alfombras y otros equipos compartidos, y que la limpieza no se llevó a cabo de inmediato, lo que provocó que algunas personas se manchasen e incluso resbalasen.

Hyrox reconoció que su reglamento internacional no contemplaba sanciones claras para este tipo de situaciones y anunció que incorporará normas sobre la interrupción de las pruebas, la intervención durante la competición y la adjudicación de resultados en casos de problemas físicos extremos o riesgos para la salud pública.

La compañía alemana, fundada en 2017, organiza competencias que combinan ocho kilómetros de carrera con ocho ejercicios de fuerza en más de 20 países.

Con información de EFE.