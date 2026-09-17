Lleva la IA en tu muñeca: Apple da ‘asistente inteligente’ a sus relojes para rebobinar conversaciones

Apple apuesta por la inteligencia artificial en sus relojes inteligentes con nuevas herramientas de audio, además de reconocimiento musical mediante Shazam y detección acústica. (EFE).

Los nuevos relojes inteligentes Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4 salen a la venta este viernes con una nueva serie de funciones de inteligencia artificial de audio para resumir el día o rebobinar conversaciones, si bien las herramientas más avanzadas no estarán disponibles hasta finales de año.

Bautizadas como Audio Intelligence, estas funciones se apoyan en la matriz de micrófonos del dispositivo y en la potencia del chip S11. Esta arquitectura permite al reloj dar un salto cualitativo: pasa de utilizar sus micrófonos únicamente para llamadas puntuales o comandos para Siri a convertirse en un asistente auditivo capaz de procesar el entorno sonoro de forma continua durante toda la jornada.

Retroceder en el tiempo 15 segundos

Entre las novedades destaca Live Rewind (rebobinado en vivo), una función que permite volver atrás 15 segundos en una conversación para revisar lo que se dijo mediante una transcripción.

Según pudo comprobar EFE en una demostración, al presionar dos veces la corona digital, el reloj emite un aviso sonoro perceptible en el entorno -que no se puede silenciar de ninguna manera- y muestra en pantalla una transcripción en texto de lo que se acaba de decir, sin atribuir quién habla.

Para garantizar la privacidad tanto del usuario como del resto de sus interlocutores, uno de los pilares de esta compañía, el audio original se elimina de inmediato, pero se puede guardar la transcripción en la App de Siri.

La idea de la firma de la manzana mordida es que esta función se use para recordar el nombre de alguien o para profundizar en algún aspecto técnico de una conversación, ya que una vez guardada la transcripción el usuario puede hacer consultas específicas a Siri.

Resúmenes sin nombres ni archivos de voz

Por su parte, Siri Recap (resumen de Siri) toma notas ambientales durante la jornada y genera resúmenes con los puntos clave de las conversaciones para refrescar la memoria, omitiendo datos como los nombres de las personas con las que se habló a lo largo del día.

En esta ocasión el usuario no puede ver una transcripción o audio de las conversaciones que ha tenido, ni preguntarle a Siri al final de la jornada quién dijo qué. Estos resúmenes diarios se eliminarán automáticamente tras siete días si no se guardan.

Ambas opciones estarán disponibles en versión beta a finales de este año, inicialmente en inglés.

El desembarco de estas funciones vanguardistas se produce en un momento en que los gigantes tecnológicos libran una intensa carrera por construir asistentes conversacionales cada vez más ubicuos, contextuales y proactivos.

Lejos de limitarse a responder comandos aislados en una pantalla, las empresas del sector buscan integrar la IA en la vida cotidiana a través de dispositivos capaces de procesar la voz y el entorno en tiempo real sin saturar la atención del usuario.

Competidores como OpenAI exploran vías de hardware inéditas.

Según filtraciones e informes del sector, la firma de Sam Altman desarrolla en estrecha colaboración con el exdirector de diseño de Apple, Jony Ive, un dispositivo sin pantallas, con sensores y micrófonos que aspira a interactuar de manera autónoma y plantear una alternativa al dominio tradicional del teléfono inteligente.

El Apple Watch Series 12 sale a la venta desde 399 dólares en su versión de aluminio, 699 dólares en titanio y 899 dólares en cerámica. En tanto, el Apple Watch Ultra 4, orientado a actividades extremas y con hasta 50 horas de batería, tiene un precio base de 499 dólares.

Entre las herramientas de Audio Intelligence disponibles desde este viernes destaca el reconocimiento musical con Shazam, que identifica canciones de forma automática sin necesidad de tocar la pantalla, y el sistema de detección acústica, diseñado para alertar a personas con discapacidad auditiva sobre sonidos clave del entorno como timbres, sirenas o el llanto de un bebé.