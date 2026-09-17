Malas noticias para Milei: Economía argentina registra su primera contracción trimestral en dos años

Las políticas de Javier Milei para contener la inflación y reducir el déficit han coincidido con un menor dinamismo de la economía argentina.

La economía argentina registró en el segundo trimestre la primera contracción en dos años, lo que supone un revés para la administración del presidente Javier Milei.

El producto interno bruto cayó un 0.6 por ciento en el período abril-junio respecto de los tres meses anteriores, un resultado mejor que la estimación de una contracción del 0.9 por ciento de los analistas encuestados por Bloomberg. En términos interanuales, la economía creció un 2 por ciento, según cifras oficiales publicadas el jueves.

Las exportaciones fueron la única categoría que impulsó el crecimiento durante el trimestre, junto con un retroceso de las importaciones. El gasto público, el consumo y la formación de capital disminuyeron en términos trimestrales.

La tasa de desempleo registró un leve aumento durante el mismo período, quedando en 7.9 por ciento. La falta de empleo es la principal preocupación económica de los argentinos, según una encuesta de AtlasIntel de agosto.

El débil crecimiento se ha convertido en un efecto colateral de algunas de las políticas de Milei para contener la inflación y eliminar los déficits crónicos. El líder libertario ha mantenido un férreo control sobre el peso, permitiendo que se aprecie en términos reales, al tiempo que abre al comercio mundial una economía históricamente proteccionista.

Argentina recorta su previsión de crecimiento para 2026

Un tipo de cambio más fuerte y una mayor competencia mundial han golpeado con fuerza a la industria manufacturera, el comercio minorista y la construcción —los tres principales sectores por empleo—, provocando pérdidas de puestos de trabajo. Los sectores más competitivos que impulsan el crecimiento de Argentina —energía, minería y agricultura— están batiendo récords de exportaciones, pero emplean a muchos menos trabajadores.

El martes, el gobierno redujo su previsión de crecimiento del PIB para 2026 al 3 por ciento desde el 5 por ciento anterior, según la propuesta de presupuesto anual enviada al Congreso. Los economistas son menos optimistas: se proyecta que el crecimiento anual terminará el año en el 2.1 por ciento, frente a una previsión del 3.5 por ciento en diciembre pasado, según las encuestas mensuales del banco central.

En lo que va del tercer trimestre, las perspectivas de crecimiento no han mejorado. Los sectores de la construcción y la industria manufacturera registraron fuertes caídas en julio, mientras que la recaudación tributaria de agosto se mantuvo estancada en términos reales, una señal poco talentosa para una recuperación.