¿Canadá se unirá a la Unión Europea? Carney responde a amenaza de Trump: ‘Nadie va a dictarnos’

Mark Carney defendió la soberanía de Canadá durante su intervención ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia.

El primer ministro canadiense Mark Carney recibió con satisfacción este jueves la posibilidad de que su país se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea, y afirmó que el acercamiento al continente garantizará que ningún país pueda controlar los mercados de Canadá o menoscabar su soberanía.

El discurso de Carney ante el Parlamento Europeo elogió repetidamente la cooperación entre Europa y Canadá, pero la relación con Estados Unidos —que ha definido la economía canadiense durante décadas y se ha ido deteriorando cada vez más— se cernió sobre su intervención.

Los aranceles de Trump, sus exigencias de concesiones económicas y sus repetidas alusiones a convertir Canadá en el estado 51 de Estados Unidos están empujando a Ottawa a reducir esa dependencia y buscar una relación económica, de seguridad y política mucho más profunda con Europa.

Carney dijo ante el Parlamento Europeo que celebraba la propuesta presentada el miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aunque reconoció que la “membresía asociada” aún está por definirse.

Expuso con claridad su propuesta: una integración más profunda entre Canadá y Europa en comercio, defensa, minerales críticos, inteligencia artificial, energía, espacio, investigación y servicios financieros para que ambas partes sean menos vulnerables a la presión económica y geopolítica. Más tarde dijo a reporteros que no quiere una membresía plena en la UE.

“No buscamos poder para dominar a otros”, señaló. “Por el contrario, buscamos resiliencia para que nadie pueda controlar nuestros mercados abiertos, menoscabar nuestra soberanía, amenazar nuestra integridad territorial o socavar nuestras libertades, nuestras democracias y nuestro Estado de derecho”.

El primer ministro recibió una efusiva bienvenida a su entrada en el hemiciclo en Estrasburgo, Francia, con muchos legisladores acercándose para estrecharle la mano y pedirle selfies, y una ovación en pie tras su intervención. Una eurodiputada llevaba puesta una camiseta de hockey canadiense.

¿Qué implica que Canadá sea miembro asociado de la UE?

El miércoles, von der Leyen propuso convertir a Canadá en el primer miembro asociado de la Unión Europea, un estatus que actualmente no existe en los tratados del bloque y que tendrá que crearse. Y apuntó que Bruselas quiere llevar su relación con Canadá “al nivel más alto posible”.

Carney, sentado en la primera fila del hemiciclo del Parlamento Europeo, asintió y se levantó para abrazar a von der Leyen cuando los eurodiputados ovacionaban la propuesta en pie.

Von der Leyen aseveró que Canadá y la UE deberían ir más allá de su actual acuerdo de libre comercio y crear una “Alianza para el Futuro” que abarque un “espacio común de prosperidad y seguridad económica”.

Carney recibirá a los líderes del bloque para una cumbre bilateral en Montreal el 29 y 30 de octubre, donde se espera que discutan con más detalle la nueva relación propuesta.

Canadá despacha alrededor del 70 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos, lo que lo hace muy vulnerable a los aranceles de Trump. Ottawa ha tomado represalias y rechazó exigencias que, según Carney, amenazan su soberanía.

Europa tomó un camino diferente, dejando de lado las represalias y aceptando aranceles de hasta el 15 por ciento sobre la mayoría de las exportaciones comunitarias a Estados Unidos.

Trump lanza advertencia a Europa por su acercamiento con Canadá

Trump sugirió que el acuerdo propuesto por la Unión Europea podría ser un “acto hostil” y amenazó con imponer fuertes aranceles al bloque si consideraba que sus intenciones eran poco amistosas, elevando la apuesta antes del discurso de Carney.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Trump, Carney dijo que los canadienses estaban unidos en su rechazo a los intentos externos de dictar las decisiones del país.

“Los canadienses están unidos en que nadie nos va a decir qué idioma hablamos. Nadie va a dictar nuestra cultura ni con quién podemos alcanzar acuerdos internacionalmente”, sostuvo.

Carney impulsa alianza con Europa frente a la presión de EU

Carney ha instado repetidamente a las potencias medias a resistirse ese tipo de coerción económica. En el Foro Económico Mundial en Davos en enero, advirtió que cuando los países negocian en solitario con una potencia dominante, “negociamos desde la debilidad. Aceptamos lo que se ofrece”.

Trump lo reprendió al día siguiente.

Jonathan Wilkinson, embajador designado de Canadá ante la UE, señaló que Ottawa quiere “acercarse lo más posible” a Europa cuando aumenta la independencia de Canadá.

Queda por negociar qué significará exactamente la condición de miembro asociado, pero Canadá ya ha dado un paso importante. Este año se convirtió en el primer país no europeo en unirse al programa SAFE de adquisiciones de defensa de la UE, dotado con 150 mil millones de euros (173.000 millones de dólares), dando a las empresas canadienses acceso a compras conjuntas en un momento en que Europa aumenta el gasto en defensa.

Bruselas y Ottawa han discutido también una cooperación más estrecha en energía, minerales críticos, inteligencia artificial y comercio digital.

Carney dijo que cualquier asociación reforzada con la UE se debatirá en el Parlamento de Canadá y se someterá a una votación final.

“Las políticas y la retórica del gobierno de Trump están empujando claramente tanto a Canadá como a la UE a imaginar un mundo sin un fuerte liderazgo estadounidense y a actuar en consecuencia”, explicó Daniel Béland, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad McGill en Montreal.

Nelson Wiseman, profesor emérito de la Universidad de Toronto, señaló que los europeos consideran desde hace tiempo a Canadá como un país que entiende particularmente bien a Estados Unidos debido a sus profundos vínculos económicos y políticos. La disposición de Carney a plantar cara a Trump en lugar de aceptar rápidamente las exigencias de Washington ha reforzado esa percepción, añadió.

“La astucia de Carney al tratar con Trump ha captado la atención de Europa”, afirmó Wiseman.