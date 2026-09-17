María Cristina murió cuando sus suegros la llevaban a la Cruz Roja; piden investigar probable feminicidio

María Cristina tenía 26 años y era egresada de la Universidad Cristóbal Colón; colectivos feministas exigieron justicia por su muerte.

María Cristina, de 26 años, murió en Veracruz en circunstancias que apuntan a un probable feminicidio, por lo que colectivos feministas exigieron justicia y una investigación exhaustiva.

La joven, economista egresada de la Universidad Cristóbal Colón, fue trasladada en estado crítico a la Cruz Roja de Veracruz, pero perdió la vida antes de llegar al hospital. Las autoridades ya investigan las circunstancias de su muerte.

La organización Las Brujas del Mar dio a conocer el caso y pidió justicia y que las autoridades actúen de manera debido para esclarecer el caso.

¿Qué se sabe del probable feminicidio de María Cristina en Veracruz?

De acuerdo con la colectiva, los hechos ocurrieron el pasado 8 de septiembre, cuando los padres de Jorge Eduardo, pareja de María Cristina, informaron a los padres de la joven que sería trasladada a la Cruz Roja de Veracruz debido a su grave estado de salud.

Sus padres llegaron al sitio, pero ya no la encontraron con vida. De acuerdo con los análisis periciales, la causa de muerte fue por asfixia mecánica.

“El 8 de septiembre fue llevada a la Cruz Roja del Puerto de Veracruz en estado crítico de salud, donde perdió la vida debido a hechos violentos en su contra (...) Los análisis periciales arrojaron como causa de muerte asfixia mecánica”, afirmó.

De acuerdo con Las Brujas del Mar, María Cristina vivía violencia de pareja de manera frecuente.

“Personas cercanas a MariCris aseguran que Jorge ejercía violencia contra ella de forma sistemática desde hace tiempo, por lo que conforme al proceso está en investigación como presunto responsable, por lo que elementos de la policía ministerial ejecutaron una orden de cateo en su domicilio. En días previos el sujeto subió a redes un video asegurando que él no ‘desvivió’ a MariCris, mismo que borró minutos después”, señaló.

Caso María Cristina recuerda al feminicidio de Monserrat Bendimes

La colectiva comparó el caso de María Cristina con el de Monserrat Bendimes, quien también fue trasladada a una institución médica tras la agresión en su contra, donde finalmente perdió la vida.

“Es inevitable para nosotras recordar con este caso a Montserrat Bendimes, quien también fue agredida por su expareja, abandonada en un hospital donde perdió la vida debido a un ataque violento, su familia fue notificada por los padres del agresor, quienes cuentan con influencia y dinero, mientras él aseguraba ser inocente en videos que difundía en redes sociales”, señaló.

Las Brujas del Mar afirmaron que es necesario que la muerte de María Cristina se investigue como feminicidio y que las autoridades realmente realicen el trabajo.

“Confiamos que las autoridades harán lo propio, vigilaremos que así sea”, afirmó.