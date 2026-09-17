‘Es delicado poner a mujeres frente a municipios’: Gobernador de Puebla genera críticas por dichos misóginos

El gobernador de Puebla justificó nombrar hombres en lugar de una mujer en el municipio de Esperanza al señalar que la delincuencia hace peligroso el cargo, lo que desató críticas. (Cuartoscuro).

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, generó críticas luego de justificar que los concejos municipales de localidades con problemas de inseguridad sean encabezados por hombres, al considerar que colocar a una mujer en esos cargos “representaría un riesgo”.

Las declaraciones misóginas ocurrieron después de que el mandatario fuera cuestionado sobre la ausencia de mujeres al frente de los concejos municipales designados recientemente por el Congreso de Puebla, particularmente en municipios cuyos alcaldes fueron detenidos o enfrentan investigaciones.

“Para mí es muy delicado proponer a una mujer en un lugar donde la delincuencia se apoderó desde años atrás, y es muy delicado exponer a una mujer”, afirmó Armenta.

El gobernador puso como ejemplos los municipios de Tepeyahualco y Esperanza, donde, según explicó, existen antecedentes de inseguridad y presencia de grupos delictivos. En el caso de Esperanza, respaldó que el Congreso local eligiera a hombres con experiencia previa en el servicio público para encabezar el gobierno interino.

Armenta también mencionó a Los Rojos, grupo delictivo que, de acuerdo con sus declaraciones, opera entre Puebla y Oaxaca. “Enviar a una mujer a Tepeyahualco o a Esperanza, donde desmantelaban vehículos; enviar a una mujer donde operan Los Rojos (...) lo considero como un tema de riesgo”, sostuvo.

Esperanza, bajo intervención tras detención de alcalde

La situación de Esperanza se agravó luego de la detención del alcalde en funciones, Isaac Rodríguez Ochoa, durante un operativo realizado por autoridades federales el 7 de septiembre de 2026.

Como parte del Operativo Enjambre fueron realizados 23 cateos y se reportó la captura del presidente municipal, de la exdirectora de la policía municipal y de otras siete personas señaladas por su presunta vinculación con el crimen organizado.

Durante las diligencias, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró 35 armas de fuego, entre ellas fusiles de alto poder tipo Barrett, además de 11 vehículos, algunos con blindaje táctico y artesanal, equipo de comunicación y drones.

Tras la detención del alcalde, el Congreso de Puebla intervino para designar a las autoridades que asumirían de manera interina la administración municipal.

¿Por qué están mal las declaraciones de Armenta?

Las declaraciones de Armenta provocaron críticas en redes sociales, pues usuarias indicaron que es misógino cuestionar las capacidades de las mujeres y reproducir estereotipos machistas al considerarlas menos aptas.

Usuarios y activistas señalaron que las condiciones de violencia no deberían utilizarse como motivo para relegar a las mujeres de responsabilidades públicas. También se cuestionó la postura del gobernador frente al hecho de que el Gobierno federal es encabezado por una mujer.

Armenta, por su parte, atribuyó parte de la situación de inseguridad en estos municipios a administraciones anteriores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).

El debate ocurre además en un estado donde, de acuerdo con los datos citados en los reportes sobre el tema, 44 de los 217 municipios de Puebla son encabezados por mujeres, lo que representa menos de una quinta parte del total.