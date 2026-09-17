Equipo de Christian Nodal niega ‘meter freno’ contra ‘Ley Cazzu’; acusa ‘historia falsa’ para promoverla

Equipo de Nodal aclara estar en contra de la denominación e historia que impulsa la 'Ley Cazzu' (Foto: Cuartoscuro).

El equipo de representación del cantante Christian Nodal negó que haya interpuesto un amparo en la búsqueda de frenar la iniciativa de ley conocida popularmente como ‘Ley Cazzu’.

“Es falso que Christian Nodal haya promovido un amparo para frenar la llamada ‘Ley Cazzu’. Christian está a favor de cualquier iniciativa que proteja a las niñas y los niños”, informó la agencia Star Media Consulting la noche de este jueves.

La declaración no niega la existencia de un amparo, sino que aclara que este recurso legal busca frenar la difusión de una “historia falsa” sobre su hija y que, además, afecta a la imagen del cantante de ‘Adiós amor’.

“El amparo no cuestiona la ley, sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla. Esa narrativa no corresponde a la historia real de la menor. No existe ninguna resolución judicial ni prueba que determine que Christian sea deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones. Tampoco ha negado permisos para que su pequeña hija viaje o para que su madre pueda trabajar”, enfatizaron.

De acuerdo con el comunicado, la información difundida sobre el presunto amparo “expone y revictimiza injustamente” a la menor. “Algún día conocerá su propia historia y merece encontrar la verdad, no una versión construida por conveniencia”, defendieron.

Asimismo, aseguraron que un documento que circula con relación al caso es falso y adjuntaron el que, presumen, es el real, interpuesto por el equipo de Nodal ante las autoridades.

De acuerdo con el testigo que adjuntaron, el amparo de Nodal “no busca frenar, obstaculizar ni suspender el proceso legislativo”, sino que el reclamo se limita a la denominación de ‘Ley Cazzu’ “y a la narrativa que la acompaña”, concluyeron en nombre del cantante y su representación legal.

Star Media reveló el comunicado sobre la situación de la que se amparó Nodal (Foto: Captura de pantalla).

¿Qué es la ‘Ley Cazzu’ y por qué se llama así? Esto sabemos

El término ‘Ley Cazzu’ se refiere a una iniciativa de ley que existe en México. Surgió tras declaraciones de la cantante argentina, quien aseguró en una entrevista que Nodal y su equipo presuntamente habrían dificultado que su hija en común viajara fuera de Argentina a los lugares en los que la rapera se presenta.

Fue entonces cuando Sandra Arreola Ruiz, diputada de Michacán por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso que los menores no requieran de la autorización de sus dos padres, en caso de abandono legalmente comprobado de uno de ellos, para la realización de trámites. Propuestas similares se han replicado en distintos congresos estatales.

Tras la difusión del supuesto amparo de Nodal ante la ‘Ley Cazzu’, y antes del comunicado de su representación, Arreola habló en entrevista para el canal de YouTube de Javier Ceriani, donde cuestionó el recurso legal del cantante mexicano y aclaró lo que busca con su iniciativa.

“No te puedes amparar ante una iniciativa de ley porque todavía no le ha afectado en nada. (...) Cuando sea una ley, los principios en los que se basó esta iniciativa son constitucionales: el interés superior del menor, de su libre tránsito, de tener una identidad, de tener un pasaporte. El enfoque tendría que ser el menor, no lo que quieren los padres. (...). El hijo tiene el derecho de ir a otro país, de salir con su mamá o con su papá”, explicó.