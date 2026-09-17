Hija de Ernesto Ruffo buscará candidatura del PAN en Baja California: ¿Quién es Verónica Ruffo?

Verónica Ruffo Sánchez es licenciada en Mercadotecnia Internacional por la Universidad de Monterrey.

Verónica Ruffo Sánchez, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, preso actualmente en el Penal del Altiplano, por supuesto tráfico de hidrocarburos, fue anunciada como nueva contendiente para buscar la candidatura por la gobernatura del Estado.

La mañana de este jueves se dio el anuncio en las instalaciones del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, en su sede de Tijuana.

“Hemos tenido dialogo con Verónica Ruffo, quien ha manifestado un interés de encabezar la causa principalmente del preso político que es su padre, Ernesto Ruffo Appel, y hemos abierto la conversación a su participación”, manifestó Lizbeth Mata Lozano, presidenta del PAN BC.

Esta última refirió que fue hace apenas unos días atrás cuando Verónica Ruffo Sánchez expresó su deseo de sumarse a la carrera por representar a Acción Nacional en el siguiente proceso electoral.

¿Quién es Verónica Ruffo Sánchez?

Verónica Ruffo Sánchez es licenciada en Mercadotecnia Internacional por la Universidad de Monterrey. En el ámbito profesional es fundadora de la empresa Veritas Technology VR, una plataforma para el fomento educativo a través de distintas maneras de aprendizaje, análisis de datos, entre otros aspectos.

En torno a sus contendientes internos, se tendrá que enfrentar a Héctor Osuna Jaime, quien fue presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2010), previamente fue senador de la República y anterior a esto último, alcalde de Tijuana en el periodo de 1992 a 1995.

Dentro de la lista también están Ignacio Anaya, quien es abogado fiscalista de Tijuana; Margarita de Sánchez, panista de más de 40 años de trayectoria, la cual desarrolló junto a su hoy difunto esposo, el senador Gustavo Sánchez, una importante carrera política en el DIF y otros espacios.

De igual forma, está Eva María Vásquez Hernández, quien es actualmente diputada federal por Baja California.

¿Cómo definirá el PAN la candidatura en Baja California?

Ruffo Sánchez, en tanto, tiene que seguir una serie de pasos como el registrarse como aspirante a la candidatura por la gubernatura de Baja California.

Será a través de un proceso interno que incluye un foro participación en octubre y una labor de medición ciudadana en noviembre, como determinará el blanquiazul a su candidato a la gubernatura de Baja California en las elecciones de 2027.

Respecto a las alianzas que están trabajando en lo estatal, se encuentran acercamientos y gestiones con Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Social (PES), y con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).