FGR niega bloqueo de cuentas a Verónica Ruffo, hija del exgóber de Baja California: ‘No existe petición’

La Fiscalía General de la República (FGR) negó este jueves 23 de julio haber solicitado el bloqueo de las cuentas bancarias de Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto ‘N’, y aseguró que no existe ninguna petición dentro de la investigación en curso.

El Gabinete de Seguridad, a través de un comunicado, aclaró que la información difundida en algunos medios de comunicación sobre una presunta inmovilización de los recursos de Verónica Ruffo es incorrecta.

“La FGR no ha solicitado la inmovilización de recursos de Verónica Ruffo, ni existe alguna petición en ese sentido dentro de la investigación correspondiente”, señaló.

La dependencia explicó que la solicitud presentada por la FGR ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluye únicamente a las personas físicas y morales expresamente señaladas en la carpeta de investigación, por lo que aclaró que no figura Verónica Ruffo.

También precisó que las solicitudes de inmovilización de recursos solo se realizan cuando existen indicios suficientes de un riesgo fundado, actual y verificable de que los bienes o recursos relacionados con las personas investigadas puedan utilizarse para cometer, facilitar u ocultar actividades ilícitas, ser transferidos de manera inmediata o formar parte de operaciones financieras vinculadas con la delincuencia organizada.

Vinculan a proceso a Ernesto ‘N’, exgóber de Baja California, y siete más por huachicol fiscal

Una juez federal vinculó a proceso a Ernesto ‘N’, exgobernador de Baja California, y siete personas más, acusadas de pertenecer a una red criminal que, a través del huachicol fiscal, causaron un quebranto al erario federal por al menos 166.4 millones de pesos.

La decisión la tomó Alejandra Ramírez de la Vega, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Jueza de Control, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.

Y es que consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó elementos suficientes de prueba para llevar a proceso a Ernesto N. Ricardo N y José N, por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Juan N. y Luis N., por delincuencia organizada y contrabando, mientras que para José María N., Guillermo N. y Adriana N., por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

La jueza Ramírez de la Vega determinó que, de las ocho personas vinculadas a proceso cinco (Ernesto N., Ricardo T. N., José Merino V. C., Juan Hermilo C. R., ⁠Luis Antonio B. J.,) permanecerán en el penal federal de máxima seguridad el Altiplano.

Con información de David Saúl Vela