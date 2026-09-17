⁠¿'Resident Evil: Noche Cero’ tendrá una secuela? Esto dijo el director Zach Cregger

Resident Evil: Noche Cero llegó a cines con buena recepción por parte de la crítica y el director Zach Cregger ya dejó sobre la posibilidad de una secuela, aunque el proyecto fue pensado originalmente como una cinta independiente.

Pese a ello, Cregger reconoció que ya tiene algunas ideas sobre qué podría ocurrir en una posible nueva película de Resident Evil, aunque por ahora no existe una confirmación de una secuela.

¿Habrá una segunda película de ‘Resident Evil’ de Zach Cregger?

Cregger explicó a ComicBook que Resident Evil fue diseñada como una historia independiente. “Este filme fue diseñado para ser uno independiente, así que esa inquietud quedó satisfecha”, comentó, antes de admitir que ya piensa en posibles caminos para continuar.

“Siempre hay ideas dando vueltas, y ya tengo algunas ideas de qué podría pasar… en el futuro. Así que quién sabe; cualquier cosa puede pasar”, agregó.

En entrevista con EFE, Cregger describió la película como el desafío más grande e importante de su carrera por la escala de la producción.

Resident Evil tuvo bueba recepción de la crítica. EFE/ Sony Pictures. (Sony Pictures/EFE)

¿De qué trata ‘Resident Evil: Noche Cero’?

La nueva película basada en videojuegos sigue a Bryan, interpretado por Austin Abrams, un mensajero médico que debe entregar un órgano de vital importancia en Raccoon City mientras ocurre un brote provocado por el T-Virus. En el camino, se encuentra con habitantes y animales convertidos en criaturas mutantes. La misión ocurre durante una noche de caos en Raccoon City y ataques mutantes violentos.

Cregger explicó para el blog de PlayStation que buscaba trasladar a la pantalla una estructura característica de los videojuegos: llevar a un personaje del punto A al punto B mientras enfrenta nuevos peligros, entornos y desafíos.

El director de cine señaló que la película se desarrolla cronológicamente coincidiendo con los acontecimientos del videojuego Resident Evil 2, aunque introduce algunos cambios por necesidades dramáticas. Bryan tampoco es un héroe experimentado: Cregger lo describió como un hombre común, atlético pero no especialmente preparado para el combate.

La propuesta de Cregger busca conservar mecánicas reconocibles de los juegos, como la administración de recursos, la progresión de armas y el recorrido por distintos escenarios. El director recordó que su primer acercamiento a la saga ocurrió con Resident Evil 2 y que le atrajo la necesidad de decidir qué objetos llevar y cuáles dejar atrás.

También reveló que incorporó objetos de curación inspirados directamente en los videojuegos, además de otros detalles visuales y temáticos que los jugadores más experimentados de la saga podrían reconocer a modo de guiños.

'Resident Evil: Noche Cero' reinicia el universo de cine de la saga. EFE/ Sáshenka Gutiérrez (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

Abrams también le contó a ComicBook que una de las mayores dificultades fue mantener la continuidad física y emocional de Bryan, porque la película se rodó fuera del orden narrativo. De este modo, el actor debía controlar aspectos como el cansancio, las heridas y, la producción, hasta la cantidad de sangre que llevaba encima en cada momento.

Resident Evil: Noche Cero debutó esta semana en cines de México y otros países como una gran sorpresa no solo para el público y los gamers, sino también para la crítica: tiene actualmente un 96% de aprobación en Rotten Tomatoes por parte de la prensa especializada, lo cual la colocó como la cinta basada en videojuegos mejor valorada en la plataforma, 10 puntos por encima de Sonic 3 (2024).