Boletos para conciertos de BTS en cines: Precio de las entradas, horarios y lista OFICIAL de salas en CDMX

Los conciertos de BTS que se pasarán en cines son los de Brasil y Argentina. [Fotografía. Xinhua]

BTS todavía no anuncia un concierto en México, pero mientras el ARMY espera una nueva fecha de los Bangtan Boys en el país, hay otra oportunidad para reencontrarse con RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook: sus conciertos volverán a la pantalla grande.

Esta vez, los espectáculos que podrán disfrutarse en cines corresponden a las presentaciones de BTS en Buenos Aires y Sao Paulo como parte del BTS World Tour ‘Arirang’. Se trata de transmisiones completamente en vivo, por lo que ARMY podrá seguir los shows al mismo tiempo que se realizan en Argentina y Brasil.

La transmisión no llegará a todos los complejos cinematográficos, pues tanto Cinépolis como Cinemex habilitaron determinadas salas para estas funciones especiales. La preventa de boletos ya comenzó y con ella también se revelaron oficialmente los precios, horarios y complejos participantes en la Ciudad de México.

Los conciertos de BTS que se pasarán en cines son los de Brasil y Argentina. [Fotografía. Xinhua]

¿Cuáles son los horarios de los conciertos de BTS en cines?

Como las funciones corresponden a transmisiones en vivo, los horarios son fijos. En México, el ARMY podrá seguir cuatro conciertos: dos desde Buenos Aires y dos desde Sao Paulo. Las fechas y horarios son los siguientes:

Buenos Aires: sábado 24 de octubre, 4:45 de la tarde.

sábado 24 de octubre, 4:45 de la tarde. Buenos Aires: domingo 25 de octubre, 3:45 de la tarde.

domingo 25 de octubre, 3:45 de la tarde. Sao Paulo: viernes 30 de octubre, 4:45 de la tarde.

viernes 30 de octubre, 4:45 de la tarde. Sao Paulo: sábado 31 de octubre, 3:45 de la tarde.

Los horarios son idénticos tanto para Cinépolis como para Cinemex, de acuerdo con la información de las funciones habilitadas para la Ciudad de México.

¿Cuánto cuestan los boletos para los conciertos de BTS en cines? Precios OFICIALES

En Cinemex se habilitaron diferentes tipos de salas para las funciones de BTS. Por ello, el precio cambia de acuerdo con el espacio seleccionado. Los costos para las funciones son:

Sala tradicional, Jumbo y Premium: 250 pesos.

250 pesos. Sala Platino: 330 pesos.

A estos precios se debe agregar un cargo por servicio. Para las salas tradicional, Jumbo y Premium es de 8 pesos, mientras que para las funciones en Platino corresponde a 9 pesos, lo cual significa que los precios finales, considerando el cargo señalado, quedan en 258 pesos para las salas tradicional, Jumbo y Premium, y en 339 pesos

Los precios de los boletos para ver a BTS, son más elevados debido a que es un evento especial. (Foto, Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo) (Richard Shotwell/AP Photo/Richard Shotwell)

Cinépolis también ofrecerá distintas alternativas para ver los conciertos, incluidas salas tradicionales, VIP y Lounge. Al tratarse de un evento especial, los precios son distintos a los de una función convencional. Los costos anunciados son:

Sala tradicional: 250 pesos + 7 pesos de cargo por servicio.

250 pesos + 7 pesos de cargo por servicio. Sala VIP: 499 pesos + 7 pesos de cargo por servicio.

499 pesos + 7 pesos de cargo por servicio. Sala Lounge: 498 pesos + 7 pesos de cargo por servicio.

Con el cargo incluido, los precios quedan en 257 pesos para la sala tradicional, 506 pesos para VIP y 505 pesos para Lounge.

¿En qué salas se podrán ver los conciertos de BTS? Todos los complejos para la CDMX

Tanto Cinépolis como Cinemex transmitirán los conciertos únicamente en determinados complejos de la Ciudad de México. Por ello, antes de comprar los boletos es importante revisar que la función corresponda a una de las salas participantes.

Esta es la lista completa de complejos que tendrán las transmisiones de BTS en CDMX:

La preventa de estos eventos ya está disponible, por lo que las ARMY pueden consultar las funciones correspondientes a cada complejo y elegir la sala antes de que se agoten los lugares.