¡De los creadores de Demon Slayer! ‘Witch on the Holy Night’: Fecha de estreno de la película de Unfotable

Detrás de la historia de 'Witch on the Holy Night' está Kinoko Nasu, escritor japonés y cofundador de TYPE-MOON junto con el ilustrador Takashi Takeuchi. [Fotografía. Crunchyroll, Shutterstock]

La noche está por llenarse de magia en las salas de cine. Witch on the Holy Night (Mahōtsukai no Yoru), adaptación de una de las historias de Kinoko Nasu, creador de Fate/stay night y cofundador de la desarrolladora de videojuegos TYPE-MOON, ya tiene fecha de estreno en México. La película será animada por Ufotable, estudio responsable de la saga Demon Slayer.

El filme adapta la novela visual en forma de videojuego protagonizada por Aoko Aozaki, una estudiante que aprende a utilizar la magia mientras vive en una misteriosa mansión junto a Alice Kuonji. Su rutina cambia cuando llega Soujuurou Shizuki, un joven de las montañas que no conoce la vida en la ciudad ni el mundo sobrenatural que rodea a sus nuevas compañeras.

La producción de la película se anunció en diciembre de 2021 y, tras varios años de espera, finalmente cuenta con fechas de estreno en Japón y distintos países de América Latina. Será uno de los lanzamientos de anime más esperados del próximo año, junto a la cuarta temporada de Jujutsu Kaisen y la película de Los diarios de la boticaria.

¿Cuándo se estrena ‘Witch on the Holy Night’ en México?

Witch on the Holy Night se estrenará en los cines de México el 28 de enero de 2027, poco más de dos meses después de su lanzamiento en Japón, programado para el 20 de noviembre de 2026.

México forma parte del lanzamiento de la película en Latinoamérica, junto con países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment están a cargo de llevar la cinta a las salas de la región.

El estreno pondrá fin a una larga espera de cinco años, luego de que la adaptación cinematográfica de Mahōtsukai no Yoru se anunciara en diciembre de 2021.

Además de las temporadas y películas de Demon Slayer, Ufotable ha participado en la animación de producciones como Tales of Zestiria the X, God Eater y The Garden of Sinners, así como en varias adaptaciones de la franquicia Fate.

¿De qué tratará la película de ‘Witch on the Holy Night’?

La historia de Witch on the Holy Night transcurre a finales de la década de 1980 y tiene como protagonista a Aoko Aozaki, una estudiante que lleva una aparente vida cotidiana mientras aprende a utilizar la magia y se prepara para asumir las responsabilidades del legado de su familia.

Aoko no vive sola. Su hogar es una mansión ubicada sobre una colina que comparte con Alice Kuonji, una misteriosa joven relacionada desde hace tiempo con la magia. La presencia de ambas incluso alimenta una leyenda entre los habitantes de la localidad sobre dos brujas que viven en aquella residencia.

La dinámica entre ambas se transforma con la llegada de Soujuurou Shizuki, un joven criado lejos de las ciudades que se muda para asistir al mismo instituto que Aoko. Su falta de experiencia con la vida moderna contrasta con los misterios que guardan las dos chicas y acaba involucrándolo en un mundo sobrenatural que hasta ese momento ignoraba.

La historia combina fantasía urbana, magia y enfrentamientos sobrenaturales, pero también se enfoca en la convivencia de Aoko, Alice y Soujuurou. A través de su relación, la obra explora cómo los tres enfrentan sus diferencias, se adaptan a una nueva vida juntos y evolucionan conforme descubren los secretos que los rodean.

¿Quién es Kinoko Nasu el escritor detrás de la saga ‘Fate’?

Detrás de la historia está Kinoko Nasu, escritor japonés y cofundador de TYPE-MOON junto con el ilustrador Takashi Takeuchi. Su nombre está relacionado con algunas de las obras más reconocidas de la compañía, entre ellas Tsukihime, Fate/stay night y The Garden of Sinners.

La historia de Witch on the Holy Night nació incluso antes que algunas de estas franquicias. Nasu escribió originalmente Mahōtsukai no Yoru como una novela inédita y, años después, TYPE-MOON retomó el proyecto para convertirlo en una novela visual, publicada originalmente para PC en Japón en 2012.

Un caso similar es el de la saga Uma Musume: Pretty Derby, cuyo videojuego, desarrollado por Cygames, se lanzó primero y posteriormente dio paso a las diversas adaptaciones al anime.

Nasu estuvo a cargo del escenario y la dirección general de aquella obra, mientras que Hirokazu Koyama trabajó en los gráficos, el diseño de personajes y la supervisión general. Tsukuri Monoji estuvo relacionado con la dirección y el scripting de la novela visual.

Las conexiones entre las historias de Nasu también alcanzan a su protagonista. Aoko Aozaki aparece en Tsukihime, aunque Witch on the Holy Night profundiza en una etapa de su vida y en su relación con la magia.

Pese a estas conexiones, conocer Fate o Tsukihime no es un requisito para acercarse a la película, pues la historia de Witch on the Holy Night se sostiene por sí misma y se centra en Aoko, Alice y Soujuurou.

Si esperar el estreno de nuevas temporadas y películas de anime como One Piece, Jujutsu Kaisen, Solo Leveling o la segunda parte de Demon Slayer: Castillo Infinito no fuera suficiente, los fanáticos tendrán que sumar otro título a su lista para el próximo año: Witch on the Holy Night.