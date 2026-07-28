¿Qué se sabe de ‘Demon Slayer Kimetsu No Yaiba: Castillo Infinito 2’?

Demon Slayer: Castillo Infinito 2 es la siguiente película de la trilogía que adapta el desenlace de la historia de Tanjiro Kamado y Nezuko. La cinta continua la batalla contra las últimas lunas demoniacas superiores y es la penúltima entrega antes del final definitivo del anime.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba se mantiene como uno de los animes más populares del mundo. Prueba de ello es el éxito de Castillo Infinito 1, que incluso fue reestrenada en dos ocasiones en los cines de México debido a la alta demanda.

Aunque los seguidores ya esperan la continuación, todavía hay que tener paciencia antes de volver a ver a los Hashira enfrentarse a los demonios más poderosos.

Akaza fue uno de los personajes principales de 'Demon Slayer: Castillo Infinito'. (Foto: Crunchyroll)

¿Cuándo se estrenaría ‘Demon Slayer: Castillo Infinito 2’?

La historia de Tanjiro Kamado aún no termina. La segunda película de la trilogía ya está en desarrollo; sin embargo, todavía no cuenta con una fecha oficial de estreno.

Rahul Purini, presidente de Crunchyroll, explicó en entrevista con The Hollywood Reporter que Aniplex y el estudio Ufotable aún no definen el calendario de lanzamiento.

“Bueno, hemos anunciado que será una trilogía de películas, pero nuestros socios de Aniplex y Ufotable aún no han decidido las fechas de las demás. Definitivamente es urgente que podamos ofrecer más a los fans lo antes posible, porque sabemos que la base de seguidores lo espera con ansias”.

Por ahora, quedó descartado su lanzamiento en 2026, por ello se espera que llegue a la pantalla grande en 2027. Si se mantienen los mismo tiempos, entonces la tercera y última película de Demon Slayer llegaría en 2029.

Al igual que ocurrió con la primera cinta, la estrategia de Crunchyroll sería llevar primero la película a las salas de cine de México y otros países para posteriormente incorporarla a plataformas de streaming.

Nezujo y Tanjiro Kamado son los protagonistas de 'Demon Slayer'. (Foto: Crunchyroll).

¿De qué trataría ‘Demon Slayer: Castillo Infinito 2’?

La segunda película de Demon Slayer retoma la batalla de los Hashira dentro del Castillo Infinito, la fortaleza donde Muzan Kibutsuji reunió a los demonios más poderosos para enfrentar al Cuerpo de Cazadores.

Tras la derrota de Akaza, la Tercera Luna Superior, Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka terminan inconscientes debido al desgaste de la batalla. Con la caída del demonio, las fuerzas de Muzan quedan reducidas a tres Lunas Superiores: Nakime, Doma y Kokushibo, considerado el enemigo más fuerte de todos.

La siguiente entrega adaptaría el esperado enfrentamiento entre Gyomei Himejima y Muichiro Tokito contra Kokushibo, una de las peleas más importantes del manga.

También mostraría el combate entre Kanao Tsuyuri y Doma, responsable de la muerte de Shinobu Kocho, además del enfrentamiento de Inosuke Hashibira contra uno de los demonios más letales del Castillo Infinito.

Doma, Luna Superior Dos en 'Demon Slayer'; aparecerá en una batalla en la película 'Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito'. (Crunchyroll)

¿Qué sigue tras ‘Demon Slayer: Castillo Infintio’?

Luego de las dos entregas de Castillo Infinito, lo que sigue dentro del anime es el arco de la Cuenta Regresiva del Amanecer, donde se narra el desenlace definitivo de la historia.

En la última película se cuentan los intentos desesperados de los Hashira y el resto del Cuerpo de Cazadores por soportar los ataques de Muzan hasta que amanezca, pues el sol, supuestamente, es la única manera de vencer al demonio más fuerte.

¿Dónde ver ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’?

Mientras llega la segunda película de la trilogía, los fans pueden ponerse al corriente con la historia a través de Crunchyroll, plataforma que cuenta con todas las temporadas del anime Demon Slayer y la primera película de Castillo Infinito.

Además, Netflix también tiene disponibles los principales arcos de la serie, incluido Entrenamiento de los Hashira, el más reciente dentro de su catálogo.