MC denuncia a Morena por actos anticipados de campaña: Señala a 5 precandidatos a gubernaturas

Movimiento Ciudadano presentó una queja ante el INE por los nombramientos de candidaturas.

Movimiento Ciudadano denunció a Morena por actos anticipados de campaña ante el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a las acciones de al menos cinco funcionarios en las últimas semanas.

“Las reglas deben ser para todos. Quienes violan la ley para llegar al poder, usarán el poder para pasar por encima de la ley”, escribió Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento Ciudadano, en sus redes sociales.

La denuncia, realizada a través de Juan Ignacio Zavala, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, consiste en una queja por violaciones a las reglas de precampaña y campaña.

Dicho documento fue presentado a Guadalupe Yessica Alarcón Góngora, encargada de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE.

MC explica denuncia contra Morena

Juan Ignavcio Zavala explicó que el motivo de la denuncia contra Morena por campañas anticipadas fue el nombramiento de sus coordinadores de defensa de la Cuarta Transformación, donde nombraron a cinco de los funcionarios que se perfilan como candidatos a las gubernaturas en juego para las elecciones 2027.

“No podemos normalizar que se viole de esa manera la Constitución. Y no permitiremos que MORENA se salga con la suya, que es simular cumplir la ley.”

En un video difundido en sus redes sociales, el diputado de MC aseguró que le van a ganar las elecciones a Morena sin ser como ellos, y que la consigna debería ser que todos deben ser iguales ante la ley.

“Aquí hay unos que pueden doblar la ley, torcer y presionar la autoridad”, acusó Zavala, quien también criticó al PRI y al PAN por emular casos similares.

Agregó que respetar la ley es la mejor estrategia para ellos, ya que al respetar los tiempos, fue el partido que más creció en las elecciones de 2024.

Los morenistas señalados por actos anticipados de campaña son: