‘El laberinto del fauno’ en cines: ¿Cuándo se reestrena la película ganadora del Oscar de Guillermo del Toro?

La película de 'El laberinto del fauno' entrelaza el mundo fantástico que descubre Ofelia con la violencia de la España franquista. [Fotografía. Shutterstock, IMDB]

Veinte años después de que Ofelia entrara por primera vez en un mundo de hadas, un fauno y el aterrador Hombre Pálido, El laberinto del fauno vuelve a los cines de México en una versión renovada y supervisada por Guillermo del Toro.

La película, estrenada originalmente en 2006, mezcla la fantasía oscura con la violencia de la España franquista. Su historia sigue a una niña que descubre un antiguo laberinto mientras enfrenta una realidad marcada por la guerra y la figura autoritaria de su padrastro, el capitán Vidal.

El reestreno forma parte de las celebraciones por el 20.º aniversario de una de las películas más aclamadas de Guillermo del Toro, cuyo reconocimiento internacional se mostró en con tres Premios Óscar.

¿Cuándo se reestrena ‘El laberinto del fauno’ en México?

Los espectadores podrán volver a disfrutar de esta historia a partir del 15 de octubre, cuando El laberinto del fauno regrese a la pantalla grande en salas de Cinépolis como parte de +QUE CINE.

Miguel Rivera, vicepresidente global de Programación de la cadena, señaló que contemplan llevarla a más de 300 cines de México, si se consideran conjuntamente las dos versiones que estarán disponibles.

El reestreno no se limitará a proyectar nuevamente la película original. Una de las opciones será una versión 2D restaurada en 4K, mientras que también se podrá ver una conversión especial en 3D, con mejoras supervisadas por Guillermo del Toro.

La restauración en 4K se realizó a partir del negativo original de 35 milímetros. Además, para la versión tridimensional, un equipo de artistas especializados trabajó cuadro por cuadro y se realizó una nueva mezcla de sonido.

De igual forma, Del Toro puso una condición durante este proceso de restauración: no utilizar inteligencia artificial. Durante la Comic-Con de San Diego, explicó que buscaba proteger el trabajo y el aprendizaje de los artistas detrás del cine.

“Lo que estamos protegiendo es la belleza y el poder redentor del arte”, declaró el cineasta al explicar su rechazo a utilizar IA en la conversión.

¿De qué trata ‘El laberinto del fauno’?

La historia de El laberinto del fauno transcurre en la España de 1944, donde Ofelia, interpretada por Ivana Baquero, se muda con su madre a la casa de su padrastro, el capitán Vidal (Sergi López), un militar franquista que combate a los guerrilleros que aún resisten en la región.

En esa realidad, Ofelia descubre un antiguo laberinto donde una criatura conocida como el fauno, interpretado por Doug Jones, le asegura que en realidad es una princesa de un reino subterráneo. Para demostrarlo, deberá superar tres peligrosas pruebas.

La película entrelaza el mundo fantástico que descubre Ofelia con la violencia de la España franquista. Mientras la protagonista se adentra en un universo de hadas, pasadizos y criaturas como el Hombre Pálido, en el mundo real enfrenta el autoritarismo y la brutalidad que la rodean.

De esta manera, Del Toro utiliza la fantasía para abordar temas como la desobediencia, la libertad y la resistencia frente a la opresión.

La fascinación del director mexicano por los monstruos comenzó durante su infancia. Incluso, Del Toro relató que llegó a establecer una especie de pacto con las criaturas que imaginaba en su habitación:

“Una noche pedí [al monstruo de mi casa] que, si me dejaba ir a hacer pis, seríamos amigos para siempre (...) y los adoro desde aquel día. Son mis criaturas favoritas”, comentó.

Para el director, los monstruos pueden tener incluso “un poder de sanación cuando la película conecta contigo”, una relación con estas criaturas que atraviesa buena parte de su filmografía.

Guillermo del Toro Guillermo del Toro creyó que 'El laberinto del fauno' era de sus últimas películas como director. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Por qué ‘El laberinto del fauno’ marcó la carrera de Guillermo del Toro?

El laberinto del fauno tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes de 2006, donde recibió una ovación de 22 minutos. Dos décadas después, Del Toro regresó al mismo festival para presentar la restauración dentro de Cannes Classics.

Su recorrido llegó posteriormente a los premios Óscar, donde consiguió seis nominaciones y ganó tres estatuillas: Mejor Fotografía para Guillermo Navarro, Mejor Dirección de Arte y Mejor Maquillaje.

Sin embargo, el éxito no garantizó de inmediato el futuro de su director. Durante un encuentro celebrado en mayo de 2026 en el National Film Theatre de Londres, Guillermo del Toro recordó que llegó a pensar que El laberinto del fauno podía ser una de sus últimas cintas.

“Pensé que no había más futuro para mí. Era muy complicado conseguir películas de la forma que a mí me gustaba hacer”.

El tiempo terminó por contar otra historia. Después de El laberinto del fauno, Del Toro dirigió películas como Hellboy II: The Golden Army, Pacific Rim, en la que participó la actriz Mana Ashida; Crimson Peak, La forma del agua, Nightmare Alley, Pinocho y Frankenstein.

Además, obtuvo los Óscar a Mejor Director y Mejor Película por La forma del agua y posteriormente ganó el premio a Mejor Película Animada por Pinocho.

Dos décadas después, aquella película que llegó en un momento de incertidumbre para Guillermo del Toro vuelve a abrir las puertas de su laberinto en México, ahora con una restauración que permitirá recorrer nuevamente el mundo de Ofelia.