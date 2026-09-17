Hombres armados asesinan a joven de 18 años afuera del Cetis 33 en Azcapotzalco

Un par de hombres a bordo de una motocicleta serían los responsables del asesinato de un joven de 18 años.

Un joven de 18 años, estudiante del Cetis 33, fue asesinado a balazos la tarde de este jueves 17 de septiembre en Azcapotzalco, Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que el ataque fue una agresión directa por disparos de arma de fuego en las calles Hacienda de Narvarte y Hacienda Clavería, esto en la colonia Prados del Rosario.

Las indagatorias apuntan a que los atacantes fueron dos hombres que iban a bordo de una moto quienes dispararon al alumno cerca del plantel del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (Cetis) 33, ‘Carlos María de Bustamante’.

Tras el ataque, los hombres huyeron a bordo de la motocicleta, por lo que se dio aviso al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Las autoridades analizan las cámaras de videovigilancia para localizar a los presuntos asesinos del joven de 18 años. Imágenes dadas a conocer por las autoridades muestran que el conductor de la moto traía cubrebocas y gorra, mientras que el otro presunto atacante usaba una sudadera con gorro.

El ataque no ha sido atribuido a alguno de los grupos criminales que operan en la CDMX.

Ni el Cetis ni la Secretaría de Educación de la Ciudad de México se han pronunciado tras el ataque.

Testigos narran ataque contra joven de 18 años afuera del Cetis 33

Aunque el Cetis no ha confirmado que se trate de un estudiante de la institución, alumnos mencionaron a Nmás que sí se trataba de uno de sus compañeros.

“Es nuestro compañero de la escuela. Estabamos adentro, se le hizo un poco tarde, no sabemos para qué, y le negaron el acceso al entrar. Entonces él vio la moto, descendieron los hombres y le dispararon”, declaró un estudiante a Nmás.

Agregó que el joven intentó huír corriendo del lugar.

“Nos sentimos con mucha inseguridad”, declaró el joven, quien cuestionó las medidas como la negativa de accesos a estudiantes.