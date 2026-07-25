Golpe a la extorsión en Morelos: Detienen a 6 presuntos integrantes del grupo ‘La Empresa’

Además, las autoridades desmantelaron seis laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas. (Foto: SSCP)

Un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales dejó como resultado la detención de seis presuntos integrantes del grupo delictivo “La Empresa”, señalado como generador de violencia en Morelos.

La acción se realizó durante la madrugada, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

A través de un mensaje en redes sociales, el funcionario indicó que las autoridades cumplimentaron tres órdenes de cateo en los municipios de Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla.

Los detenidos estarían relacionados con delitos como extorsión, cobro de piso y distribución de narcóticos.

Además, contaban con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

¿Dónde detuvieron a los presuntos integrantes de ‘La Empresa’?

La operación fue realizada de manera conjunta por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos.

Las autoridades ejecutaron tres órdenes de cateo en Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla, donde fueron detenidas las seis personas señaladas como presuntos integrantes de “La Empresa”.

Omar García Harfuch señaló que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026.

Operativos contra la extorsión en Morelos

García Harfuch señaló que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026, la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y el Gobierno de Morelos permitió detener a más de 2 mil personas por delitos de alto impacto.

En ese periodo también fueron aseguradas 519 armas de fuego, más de 14 mil cartuchos y 858 kilogramos de droga.

Además, las autoridades desmantelaron seis laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas.

Sheinbaum visita Morelos

La presidenta de la República arribó la mañana de este viernes a la ciudad de Cuernavaca a las instalaciones de la 24ª Zona Militar, en donde sostuvo una reunión con el gabinete de seguridad y se desarrolló la conferencia de prensa matutina.

Posteriormente, se dirigió a Zacatepec y a Xoxocotla para 2 actividades gubernamentales; este sábado entregó viviendas sociales en Cuautla.

Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso con la seguridad y el bienestar social en el municipio de Cuautla, destacando que para garantizar la paz es fundamental atender las causas estructurales y ofrecer oportunidades a la juventud.

Anunció un plan prioritario centrado en la educación y el empleo: la construcción de al menos diez nuevas preparatorias públicas para cubrir la alta demanda local y la intensificación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Para asegurar su alcance, confirmó que se realizará un despliegue casa por casa que permita identificar a los jóvenes fuera del sistema educativo e integrarlos tanto a las aulas como al mercado laboral en colaboración con los comercios locales.

Con información de Teodoro Rentería Villa