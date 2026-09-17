NFL 2026: ¿Cuándo y dónde ver todos los juegos de la Semana 2?

Regresan las emociones al emparrillado con la Semana 2 de la NFL (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

Tras una Semana 1 de NFL la acción regresa al emparrillado para celebrar su segunda jornada, que trae consigo duelos muy atractivos para todos los aficionados.

Con Josh Allen ante los Lions, Patrick Mahomes de regreso y los Steelers frente a los Patriots protagonizan una emocionante Semana 2 en la temporada 2026 de la NFL.

Calendario COMPLETO de la Semana 2 de NFL 2026: ¿Cuándo y dónde ver todos los juegos?

Opciones en TV abierta mediante Canal 5, TV de paga con ESPN y streaming mediante Disney+ destacan esta semana en la NFL. Además, todos los encuentros se pueden seguir mediante el NFL Game Pass, que se puede contratar a través de proveedores como DAZN y Prime Video en México. Así queda el calendario completo para esta semana:

La segunda jornada arranca con un duelo de alto voltaje entre Buffalo y Detroit, dos equipos que ganaron en la Semana 1 después de partidos exigentes. Los Bills debutan en temporada regular en el nuevo Highmark Stadium y los Lions llegan después de imponerse en tiempo extra a New Orleans.

El quarterback Josh Allen participó en los cuatro touchdowns de Buffalo durante la victoria 36-31 sobre Houston, con dos anotaciones por pase y dos por tierra. El mariscal también encontró a D.J. Moore para un touchdown, y Dalton Kincaid terminó con cinco recepciones y 130 yardas. Del lado de Detroit, Jahmyr Gibbs acumuló 156 yardas terrestres y dos touchdowns ante los Saints, además de sumar 30 yardas por recepción.

Entre los juegos del domingo aparece una combinación de equipos con historias distintas. Baltimore llega tras una victoria contundente sobre Indianapolis, con Derrick Henry como uno de los protagonistas gracias a sus 144 yardas y tres touchdowns. Chicago abrió la campaña con una exhibición ofensiva de 59 puntos ante Carolina, en un partido donde D’Andre Swift consiguió tres anotaciones terrestres y Caleb Williams aportó cuatro touchdowns.

También hay atención sobre Pittsburgh Steelers y New England Patriots. Los Pats llegan después de caer ante Seattle y deben afrontar su debut como locales sin A.J. Brown, quien está fuera por un esguince alto de tobillo. Los ‘Acereros’ iniciaron con una victoria sobre Atlanta, liderados por una actuación defensiva de T.J. Watt, quien consiguió dos capturas, tres tacleadas para pérdida y una intercepción devuelta para touchdown.

Otro partido importante es Browns contra Buccaneers. Cleveland viene de una derrota ante Jacksonville en la que Deshaun Watson tuvo problemas en su regreso como titular, Tampa Bay también busca corregir tras un estreno complicado. Watson se enfrenta a Baker Mayfield, quien ahora comanda a los Buccaneers. En su primer partido, Watson completó 16 de 22 pases para 205 yardas y un touchdown.

En la tarde del domingo, Jacksonville visita a Denver, que necesita corregir una actuación defensiva en la que falló 28 tacleadas y permitió 173 yardas terrestres a Kenneth Walker III. La ofensiva de los Broncos tampoco encontró ritmo ante Kansas City, con Bo Nix limitado a 131 yardas, un touchdown y una intercepción.

La cartelera dominical también ofrece Raiders contra Chargers y Seahawks contra Cardinals. Seattle abrió el año con una victoria sobre New England gracias a tres intercepciones a Drake Maye, mientras Arizona protagonizó una de las sorpresas de la primera jornada al derrotar 26-14 a Los Angeles Chargers.

El cierre del domingo presenta a Indianapolis frente a Kansas City Chiefs. Los ‘Jefes’ comenzaron con el regreso de Mahomes tras nueve meses de baja y una actuación destacada de Kenneth Walker III. Patrick lanzó para 184 yardas y dos touchdowns en su regreso; Walker terminó con 173 yardas y una anotación.

El lunes, los Giants enfrentan a Los Angeles Rams en el Monday Night Football. New York llega después de vencer a Dallas con una actuación destacada de Jaxson Dart, quien completó 23 de 29 pases para 230 yardas y tres touchdowns, todos sin intercepciones.