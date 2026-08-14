Demandan a Selena Gómez por presunto fraude en su startup: ‘No había una empresa legítima’

Los inversionistas aseguran que fueron engañados sobre el éxito de Wondermind, startup de Selena Gómez, y quieren su dinero de vuelta. (Foto: EFE/Unsplash)

La actriz Selena Gómez se enfrenta a un problema legal: cinco inversionistas de Wondermind —una empresa de salud mental cofundada por la protagonista de Los hechiceros de Waverly Place— la demandaron por presunto fraude.

La empresa fue fundada en 2021 por Selena Gómez y Mandy Teefey, su mamá, con el objetivo de ser un espacio accesible e inclusivo donde las personas pudieran explorar y hablar de sus sentimientos, indica su sitio web.

Es por este motivo que, en la demanda, los inversionistas también incluyeron a Mandy Teefey, así como a Daniella Pierson, una exejecutiva que abandonó el proyecto en 2023, a quienes señalan por supuestamente haberlos engañado sobre el éxito de la empresa.

Selena Gómez no ha hecho frente a la denuncia por fraude que hay en su contra. (Foto: EFE) (ALLISON DINNER/EFE)

¿Por qué demandaron a Selena Gómez por presunto fraude?

La demanda, que fue presentada el 13 de agosto y obtenida por la revista Billboard, afirma que Wondermind fue lanzada con la idea de desarrollar contenido sobre salud mental a través de diferentes canales, como una revista, una aplicación y un podcast.

Para ello, buscaron inversionistas que aportaran un capital de 1.2 millones de dólares. Los demandantes afirman que fueron convencidos para participar en el negocio debido a que este parecía tener buenas oportunidades.

Primero, porque se les aseguró que Selena Gómez participaría activamente en la compañía como directora del departamento de marketing, puesto en el que aprovecharía su fama.

La demanda agrega que también les aseguraron que Wondermind alcanzaría una valuación aproximada de 4,000 millones de dólares en el futuro; que ya tenían alianzas con JPMorgan y que existía interés de colaborar con artistas como Drake, Elton John y Camila Cabello.

Los inversionistas de la empresa de Selena Gómez buscan recuperar su dinero y una compensación. (Foto: EFE) (CAROLINE BREHMAN/EFE)

Cinco inversionistas finalmente accedieron a participar en el negocio de Selena Gómez; sin embargo, la molestia llegó tras la publicación de un artículo de The Cut, en el que se reveló que la compañía atravesaba una situación económica crítica.

“Las alianzas no existían. Las iniciativas nunca se materializaron. La aplicación nunca se desarrolló (...) No había ninguna empresa legítima en marcha, mucho menos una lucrativa. Este artículo demostró no solo que la compañía estaba —y sigue estando— en una situación de calamidad financiera (...) también que las perspectivas financieras de la compañía eran una ficción”, indica la demanda.

La investigación de The Cut reportó que Selena Gómez se distanció de la empresa poco después de su lanzamiento y que, en 2023, Daniella Pierson abandonó el proyecto.

¿Qué buscan los inversionistas con la demanda contra Selena Gómez?

Los inversionistas de Wondermind aseguran que se enteraron de la situación financiera de la empresa a través de la publicación, debido a que presuntamente nadie les informó lo que estaba ocurriendo dentro de la compañía.

“Durante tres años, mientras la empresa se desmoronaba silenciosamente, ninguno de sus fundadores, directivos o consejeros habló con los inversores”, indica la demanda.

Al conocer lo que estaba sucediendo, los inversionistas pidieron su dinero de vuelta y Mandy Teefey supuestamente se comprometió a regresar el capital; sin embargo, los demandantes afirman que esto nunca sucedió.

Es así que los inversionistas demandaron a Gómez, Teefey y Pierson por presunto fraude de valores, fraude según el derecho consuetudinario, incumplimiento de contrato y otros cargos, con el objetivo de recuperar sus fondos.

Además, buscan obtener una indemnización por daños y perjuicios, así como el pago de los honorarios de sus abogados. Hasta este momento, Wondermind y Selena Gómez no han hablado al respecto.