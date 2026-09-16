Inter Miami vs. Cruz Azul: ¿A qué hora y dónde ver a Messi ante ‘La Máquina’ EN VIVO en la Campeones Cup 2026?

Cruz Azul y el Inter Miami de Messi se juegan un título: la Campeones Cup 2026. El ’10′ argentino vuelve a enfrentar a La Máquina con nuevo entrenador, mientras que el Cruz Azul viene de una racha positiva en los últimos juegos.

El equipo estadounidense busca cambiar el tono de una temporada irregular con un título para darle al menos una alegría a su afición. Para La Máquina de Cruz Azul, la cita representa otra oportunidad de sumar un trofeo a un año en el que ya levantó dos campeonatos.

¿Cuándo y dónde ver Inter Miami vs. Cruz Azul EN VIVO?

Inter Miami y Cruz Azul se enfrentan este miércoles 16 de septiembre de 2026 en el Nu Stadium de Miami. El partido por la Campeones Cup está pactado para iniciar a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro enfrenta al campeón de la MLS con el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX. Para Inter Miami será su primera participación en este torneo, mientras que Cruz Azul disputará su segunda edición, después de perder ante Columbus Crew en 2021. El partido podrá seguirse en México por TV abierta, TV de paga y streaming:

Fecha: miércoles 16 de septiembre de 2026.

miércoles 16 de septiembre de 2026. Hora: 18:00 horas, tiempo de CDMX.

18:00 horas, tiempo de CDMX. Estadio: Nu Stadium de Miami.

Nu Stadium de Miami. Torneo: Campeones Cup.

Campeones Cup. Transmisión: TUDN, Imagen TV y ViX Premium y Apple TV.

¿Cómo llega el Inter Miami de Lionel Messi a la Campeones Cup 2026?

Inter Miami atraviesa una etapa complicada desde el regreso de Messi del Mundial. El equipo solo ha ganado cuatro de sus últimos 13 partidos y empató sus tres encuentros más recientes.

La defensa es uno de los puntos que Cristian ‘Kily’ González busca corregir: el conjunto de Miami solo ha mantenido una portería a cero en los últimos 14 partidos. El entrenador argentino dirigió el martes su primera práctica y tendrá su estreno ante Cruz Azul.

El uruguayo Luis Suárez destacó que el plantel afrontará el partido como una final y consideró que la Campeones Cup es un trofeo importante para ambos clubes.

Messi, de 39 años y que recientemente anunció su retiro de la Selección Argentina, busca conquistar su cuarto título con Inter Miami

¿Cómo llega Cruz Azul a la Campeones Cup ante el Inter de Messi?

Cruz Azul llega después de tres victorias consecutivas, incluida la de 4-3 sobre América en el Clásico Joven que terminó con el invicto de las Águilas en el Apertura de la Liga MX.

La Máquina suma 15 puntos y ocupa el cuarto lugar del campeonato mexicano, y llega a Miami después de conquistar el Clausura y el Campeón de Campeones durante 2026.

El partido también recupera un recuerdo reciente: en julio de 2023, Inter Miami y Cruz Azul se enfrentaron en la Leagues Cup. Aquella noche marcó el debut oficial de Messi con el equipo estadounidense y terminó con un gol de tiro libre del argentino en el descuento para darle la victoria al equipo de David Beckham.

Cruz Azul trata de mantener la buena racha de los clubes mexicanos en este torneo pese a que su itinerario se retrasó casi 24 horas por un problema con el peso del vuelvo en el que pensaban llegar.