Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX: ¿Dónde y a qué hora ver los partidos EN VIVO?

Toluca llega como líder del Apertura 2026 con 19 puntos, seguido por Guadalajara con 17 y América con 16 unidades. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

La Liga MX tendrá este fin de semana una de las jornadas más interesantes del Apertura 2026, ya que entre los nueve partidos programados aparece uno de los encuentros de mayor tradición del futbol mexicano: el Clásico Nacional entre América y Chivas.

Para América, el duelo representa una nueva oportunidad de mostrar su potencial después de perder el invicto en el Clásico Joven de la Jornada 8. Las Águilas del América cayeron 4-3 ante Cruz Azul y ahora buscarán recuperar terreno en la clasificación con una victoria frente al Guadalajara.

La tarea no será sencilla para el conjunto azulcrema. Chivas llega a esta fecha en el segundo lugar de la tabla general después de imponerse 3-0 a Pumas, resultado que le permitió mantenerse entre los equipos que pelean por los primeros puestos del torneo.

La Jornada 9, también comienza con Toluca como líder de la clasificación. Los Diablos Rojos ascendieron a la primera posición después de vencer a Atlas en la fecha anterior y ahora defenderán ese sitio mientras el resto de los equipos busca acercarse a la cima.

Chivas juega el Clásico Nacional este fin de semana. (Foto: Cuartoscuro).

¿Dónde ver los partidos de la Jornada 9 de la Liga MX? Horarios y transmisión EN VIVO

La Jornada 9 del Apertura 2026 se disputará del viernes 18 al domingo 20 de septiembre, con un total de nueve encuentros. La actividad comenzará el viernes con dos partidos: Puebla frente a Atlante y FC Juárez contra Tigres.

El sábado concentrará cuatro compromisos, entre ellos el Clásico Nacional entre América y Guadalajara. El duelo se disputará a las 21:15 horas en el Estadio Banorte. Estos son los horarios y las opciones de transmisión disponibles para cada partido:

¿Cómo va la tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX?

Toluca comienza la Jornada 9 como líder del Apertura 2026 con 19 puntos, producto de seis victorias, un empate y una derrota en ocho partidos. Guadalajara aparece en segundo lugar con 17 unidades, mientras que América es tercero con 16.

Cruz Azul completa los primeros cuatro puestos con 15 puntos. Después aparece un grupo de equipos que acumula 13 unidades: Querétaro, León, Tijuana, Puebla y Atlas. La pelea por la parte alta, por tanto, presenta una diferencia reducida entre varios clubes.

En la zona media se encuentran Pachuca y Pumas, ambos con 11 puntos, mientras que Monterrey suma 10. Más lejos de la cima aparecen Necaxa, con ocho unidades; Tigres y Atlante, con siete; y Atlético de San Luis, con seis.

Tabla de goleo del Apertura 2026

La pelea por el título de goleo también tiene a un jugador con una ventaja importante. José Salomón Rondón, delantero de Pachuca, lidera la clasificación individual con ocho anotaciones.

El segundo puesto corresponde a Lucas Ariel Ocampos, de Monterrey, quien acumula cinco goles. Por debajo aparece un grupo de jugadores con cuatro tantos: Ricardo Marín y Roberto Carlos Alvarado, ambos de Guadalajara; Santiago Damian Homenchenko, de Querétaro; Gilberto Rafael Mora, de Tijuana; Olavio Vieira Dos Santos Junior, de Pumas; y Julián Simón Carranza, de Necaxa.