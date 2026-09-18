Detienen a 3 integrantes de la ‘Anti-Unión’ Tepito; uno era sicario de ‘El Felipe’, jefe de la célula

Tres presuntos integrantes de la célula delictiva conocida como la ‘Anti-Unión’ Tepito fueron detenidos, entre ellos un adolescente de 17 años que, de acuerdo con trabajos de inteligencia policial, presuntamente se desempeñaba como sicario de ‘El Felipe’, identificado como uno de los jefes de dicha organización en la Ciudad de México.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Ramses López Martínez, alias ‘El Fideos’, de 17 años; David Ulises Gallegos Huerta, también de 17 años; y Jaime Rodríguez Pichardo, de 38 años.

De acuerdo con información derivada de labores de inteligencia e investigación policial, ‘El Fideos’ estaría vinculado directamente con ‘El Felipe’, quien es señalado como uno de los líderes de la célula delictiva denominada ‘Anti-Unión’.

Además, autoridades hallaron un arma de fuego larga de color negro, un arma corta, nueve cartuchos, 98 bolsitas con aparente marihuana, 95 bolsitas con posible metanfetamina y 99 bolsitas con características propias de cocaína, además de una báscula gramera, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Las autoridades también investigan la posible participación de los tres detenidos en el homicidio de dos mujeres ocurrido el pasado 16 de septiembre en calles de la colonia Morelos, en la Ciudad de México.

Tras su captura, los detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones para establecer su posible responsabilidad en los hechos.

Con información de Quadratín