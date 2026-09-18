¿Boletos de avión serán más caros en 2027? Miscelánea fiscal propone subir cobro de derecho a aerolíneas

Hacienda justifica el aumento del cobro de derecho a las aerolínas al señalar que México es uno de los países que menos les cobra en América Latina.

Como parte de la Miscelánea Fiscal 2027, el Gobierno de México plantea aumentar en 10 por ciento el cobro por los servicios de navegación aérea a las aerolíneas, un alza que tendría repercusiones sobre el costo de los boletos de avión.

La Secretaría de Hacienda argumentó que la modificación en la Ley Federal de Derechos se debe a que México tiene una de las cuotas de navegación aérea más bajas de Latinoamérica.

“Las cuotas por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano han permanecido durante un periodo prolongado sin una actualización, pese a que los costos de operación, mantenimiento y modernización de la infraestructura de navegación aérea se han incrementado de manera constante. Esta falta de actualización ha generado una reducción de las capacidades del sistema de navegación aérea nacional”, justificó Hacienda.

El alza en las cuotas de navegación son necesarias, de acuerdo con los argumentos del Gobierno, para garantizar la viabilidad técnica de los Servicios a la Navegación Aérea en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), además de aumentar los estándares de seguridad en las operaciones aéreas.

Proponen subir cobro a aerolíneas, pero Seneam tendrá menos presupuesto en 2027

El aumento planteado por el uso del espacio aéreo contrasta, sin embargo, con la disminución del presupuesto etiquetado para el propio Seneam, que el siguiente año recibiría 73 por ciento menos de recursos del erario para su operación.

El Seneam enfrenta desde hace años la falta de personal técnico capacitado, con un déficit de al menos 500 controladores aéreos que no se ha podido resolver por falta de presupuesto, así como por la falta de nuevos profesionales formados en el control de operaciones aéreas.

Adicionalmente, la saturación aeroportuaria, así como del espacio aéreo, está generando más cargas de trabajo para el personal técnico del Seneam, que ha tenido que aumentar sus turnos sin tener compesación alguna por ello.

La propuesta se da en un contexto de caída en el número de pasajeros aéreos que llegan a México. Cifras de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) mostraron que nuestro país perdió 293 mil pasajeros en junio, mes que estaba presupuestado para ser de alta demanda por el Mundial 2026.

Durante la primera mitad de 2026, el flujo de viajeros en México ha resentido el comportamiento negativo de diversas rutas, en medio de un escenario marcado por retos en la demanda.

El panorama se ha complicado por el inusual encarecimiento del combustible, que ha presionado la demanda de vuelos entre México y Estados Unidos.