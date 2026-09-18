Jalisco espera un sábado 19 de septiembre con ambiente templado y nublado

Todas las ciudades de la Zona Metropolitana de Guadalajara compartirán condiciones de cielo nublado durante este sábado. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara para este sábado 19 de septiembre presentará un ambiente templado, con temperaturas que estarán entre los 12°C y 29°C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que predominará el cielo nublado en toda la región, lo que mantendrá un día fresco y sin expectativas de lluvia, ideal para actividades al aire libre con precauciones.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Jalisco?

En la capital, Guadalajara, la temperatura mínima será de 12.3°C y la máxima alcanzará los 28.3°C. Muy cerca, en Zapopan, los habitantes experimentarán una mínima similar de 12.3°C, pero su máxima subirá ligeramente hasta los 28.7°C. Ambas ciudades mantendrán un cielo cubierto.

Para San Pedro Tlaquepaque, se pronostican temperaturas entre 12.3°C y 28.3°C, con un día fresco. En Tonalá, la mínima será de 12.7°C y la máxima llegará a los 28.3°C. Todas las ciudades de la Zona Metropolitana de Guadalajara compartirán condiciones de cielo nublado durante este sábado.

¿Habrá lluvias este sábado en la Zona Metropolitana?

A pesar del cielo nublado en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no pronostica lluvias significativas para este sábado.

Sin embargo, el SMN alerta sobre la posibilidad de que lluvias fuertes a intensas causen incrementos en ríos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de otras regiones.

El viento en la región será ligero, con velocidades de alrededor de 3 km/h en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.

Estas condiciones de viento suave, junto con el cielo nublado, contribuirán a un ambiente confortable. Se recomienda mantenerse informado sobre cualquier actualización de las condiciones climáticas locales durante el día.

¿Cómo estará el clima en Jalisco los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 19 de septiembre: Máxima de 29°C, mínima de 12°C, cielo nublado, viento de 3 km/h.

Domingo 20 de septiembre: Máxima de 28°C, mínima de 12°C, cielo nublado, viento de 4 km/h.

Lunes 21 de septiembre: Máxima de 28°C, mínima de 13°C, cielo nublado, viento de 2 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana indica que las temperaturas se mantendrán estables, con máximas que rondarán los 28°C y mínimas entre 12°C y 13°C.

El cielo seguirá mayormente nublado, con vientos ligeros que no superarán los 4 km/h, ofreciendo días frescos y estables.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Jalisco?

Ante las temperaturas templadas, se aconseja mantener una buena hidratación, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

Aunque el cielo estará nublado la mayor parte del día, siempre es prudente usar protector solar para cuidar la piel de la radiación UV, que puede persistir incluso con nubes.

Para este sábado, se recomienda vestir ropa ligera y cómoda, adecuada para un día templado. No será necesario llevar paraguas, pues no se esperan lluvias en la zona.

Si se planea salir temprano por la mañana o durante la noche, un suéter ligero o una chamarra delgada pueden ser útiles por el descenso de las temperaturas.

¿Quién emite el pronóstico del clima en Jalisco?

La información detallada sobre el clima para Jalisco y el resto del país proviene del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la fuente oficial en México. Para reportes de calidad del aire, se sugiere consultar a las autoridades ambientales locales, aunque no se emitieron alertas específicas para este sábado en la Zona Metropolitana.

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