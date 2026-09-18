Red de espionaje ruso en México: Esto sabemos del grupo que ofreció 140 mil dólares por un asesinato

Un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos menciona circunstancialmente a México como parte de un grupo de espías rusos. (Fotoarte El Financiero / Shutterstock).

Esta semana un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos ‘destapó’ una red de espionaje rusa con personas que presuntamente operan en México.

En su columna Asesinos rusos en México, Raymundo Riva Palacio detalla que todo se debe a una mención circunstancial de nuestro país, pero que no se tienen detalles sobre una persona a que le ofrecieron 140 mil dólares para asesinar a alguien.

La acusación formal es a seis personas que trabajan para los servicios de inteligencia de Rusia por construir una red de mercenarios para asesinar objetivos en el mundo y realizar sabotajes y terrorismo contra países en Europa que respalden a Ucrania.

“Llamada RIS Network, la cadena que utiliza el acrónimo en inglés de “servicios de inteligencia de Rusia” funciona desde cuando menos el verano de 2024, y es el brazo del Kremlin encargado de ejecutar asesinatos y ataques en todo el mundo", explica el periodista.

Aunque la mención de México solo se hace en una ocasión, sí hace que se recuerde la relación cordial del expresidente Andrés Manuel López Obrador con Rusia, algo que no ha cambiado con el actual gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Las acusaciones públicas en Nueva York, donde apareció México, tienen un agravante: la relación entre Palacio Nacional y el Kremlin ha sido motivo de desacuerdos importantes desde los primeros dos años del gobierno de López Obrador”, destaca Riva Palacio.

¿México cuenta con espías rusos?

En el documento que difundieron las autoridades de EU se destaca un presunto complot de los servicios de inteligencia rusos para asesinar a un disidente en territorio estadounidense por atreverse a hablar en contra del gobierno ruso, declaró el director del FBI, Kash Patel.

La Red RIS conspiró para llevar a cabo múltiples planes en todo el mundo. En el verano de 2026, la Red RIS reclutó a un individuo radicado en Estados Unidos (Residente-1) para vigilar y asesinar a un destacado disidente ruso que creían que residía en Estados Unidos.

La vigilancia se realizó y le prometió entre 1000 y 1500 dólares por llevar a cabo la vigilancia preoperacional.

“A su vez, el Residente-1 realizó la vigilancia solicitada y entregó varias fotografías y videos de las ubicaciones asociadas con la Víctima-1. Ofrecieron además al Residente Estadounidense-1 40 mil dólares para “eliminar” o “hacer desaparecer” a la Víctima-1″, detallan en el comunicado.

Cuando el Residente estadounidense-1 les dijo que no quería cometer el asesinato personalmente, le preguntaron si conocía a “alguien que pudiera hacerlo”.

La respuesta fue que tenía “gente en México” que podría llevar a cabo el asesinato, pero que se habían demorado en hacerlo.