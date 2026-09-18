Aleks Syntek explica por qué regañó a sus fans durante concierto: ‘Mi ira fue justificada’

Durante un reciente concierto, Aleks Syntek regañó al público por escuchar reguetón y por la falta de apoyo a artistas mexicanos. (Foto: Cuartoscuro)

‘¡Cállate, soy el maestro Syntek, cállate!’. Es una de las frases que se ha viralizado tras el concierto de Aleks Syntek por el Día de la Independencia, en el cual regañó a su público y peleó con un fan que le pidió una canción que no es suya.

Los videos del intérprete de ‘Duele el amor’ se popularizaron debido a que, entre cada tema, el artista aprovechó para reclamar a los asistentes por la falta de apoyo hacia los músicos mexicanos que no hacen reguetón.

También los cuestionó por el poco respaldo que ha recibido recientemente en su carrera, pues ha protagonizado polémicas que le valieron críticas: “Yo esperaba que mis fans dijeran ‘es poca madre’, pero todos dijeron ‘viejo, qué se calle’”, comentó.

Luego de los señalamientos que recibió, el cantante de ‘Sexo, Pudor y Lágrimas’ explicó a qué se debió el comportamiento que tuvo sobre el escenario, ya que existió un detonante que lo llevó a arremeter contra los asistentes.

Aleks Syntek aseguró que se molestó luego de ver cómo agredían a niños y adultos mayores. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Por qué Aleks Syntek peleó con sus fans en el concierto?

Aleks Syntek compartió, a través de sus historias de Instagram, que su molestia comenzó debido a que, durante el espectáculo gratuito en la alcaldía Benito Juárez, había personas amedrentando a menores y adultos de la tercera edad.

“En mi pasado concierto había vándalos tirándole elotes y cervezas a niños y abuelos”, comentó. El músico afirma que quienes estaban adelante no se percataron, pero él observó la situación desde el escenario, lo que provocó su enojo.

“No hay nada que me moleste más que se violenten a las abuelas y niños. Mi ira fue justificada”, escribió. Además, en otra historia indicó que las acciones de estas personas tenían un objetivo claro, más allá de lastimar a los asistentes.

“(Fue) solo para sabotear mi concierto. Eso está mal”, afirmó. Ante ello, comenzó a llamar la atención de los presentes: “Si atacan a gente indefensa y me quedo callado estoy otorgando y soy cómplice, difícil que la gente de mi país lo entienda, porque son muy escasos los valores que aún nos quedan”, añadió.

Durante su monólogo en el espectáculo, también abordó el supuesto sabotaje que ha vivido a lo largo de su carrera, pues aseguró que cada vez que intenta formar o lanzar un nuevo proyecto, surgen nuevas polémicas en su contra.

¿Aleks Syntek se va de México?

En el espectáculo, el cantante también hizo un llamado a que las personas apoyen a más artistas mexicanos que lanzan música diferente al reguetón, un género que criticó fuertemente.

“Llevo 20 años teniendo que soportar que estos músicos se mueran de hambre, mientras ustedes están oyendo a puro patán”, comentó, e indicó que, si no se apoya a otros músicos, estos saldrán de México para obtener el reconocimiento que merecen.

“Si México sigue apoyando a gente culer* sus buenos artistas se les van a ir, van a desaparecer. Hay que apoyar a la gente que se esfuerza y hace buena música, porque sino (...) yo me voy a ir de este país, la verdad”, dijo.

Ante las críticas, Syntek escribió en sus historias que próximamente ‘dejará a México en paz’, aunque no dio detalles de cuándo o si cambiará definitivamente de residencia.

“México, pronto te dejaré en paz. Te amo, prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa sanación mental y espiritual”, dijo.