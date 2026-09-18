Volvo Buses pone en circulación las primeras unidades del nuevo 9800 en México

fue rediseñado a partir de las necesidades de los operadores mexicano.

La renovación de las flotas en el autotransporte de pasajeros foráneo avanza con las primeras entregas de unidades del nuevo Volvo 9800, que ya comenzaron a incorporarse a las operaciones de Grupo Flecha Amarilla, a través de su servicio Primera Plus, y Omnibus de México.

Para Volvo Buses México, estas primeras entregas representan la entrada en operación de una nueva generación de uno de los modelos que se ha consolidado en el segmento de los autobuses foráneos, que ha evolucionado en diseño, tecnología y desempeño, con una orientación hacia una operación más eficiente y una mejor experiencia de viaje.

Para los transportistas, la renovación de sus autobuses adquiere relevancia ya que el consumo de combustible, la productividad por unidad, la disponibilidad de los vehículos, la seguridad y el confort tienen un impacto directo en la rentabilidad y calidad del servicio.

Entre sus ventajas están: menor peso vehicular y aerodinámica optimizada.

En el caso de Omnibus de México, uno de los beneficios señalados por la compañía es la reducción de peso del vehículo y una aerodinámica optimizada. De acuerdo con Benjamín Galván, director de Operaciones de la empresa, estas características permitirán aprovechar mejor cada kilómetro recorrido y contribuirán a una operación más productiva y competitiva.

La apuesta tecnológica del nuevo Volvo 9800 está acompañada por atributos que mantienen como prioridades la seguridad y el confort de los pasajeros, elementos que para Volvo Buses forman parte de una estrategia de evolución del producto que también incorpora criterios de sostenibilidad.

La primera entrega a Grupo Flecha Amarilla tiene además un componente estratégico para Volvo Buses, ya que ambas empresas mantienen una relación comercial de casi tres décadas y fue uno de los primeros grupos mexicanos en confiar en Volvo e incorporar sus autobuses.

Grupo Flecha Amarilla tuvo una participación fundamental en el desarrollo de la nueva versión del Volvo 9800.

Además, participó en el desarrollo de la generación anterior del 9800, al aportar información sobre las necesidades específicas de su operación. Esta colaboración contribuyó a que aquel modelo se consolidara durante una década en el segmento foráneo.

Durante la entrega de unidades Rafael Kisel, presidente de Volvo Group México, destacó que la relación ha permitido evolucionar no solamente los productos, sino también las soluciones de servicio destinadas a mantener la disponibilidad y continuidad operativa de las unidades.

Virginia Olalde, directora ejecutiva de CANAPAT también estuvo presente y señaló que renovar una unidad significa incorporar tecnologías capaces de mejorar la protección de pasajeros y conductores, reducir consumos y emisiones, elevar la confiabilidad y fortalecer la experiencia de viaje.

¿Qué aporta el nuevo Volvo 9800?