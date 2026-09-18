Declaración patrimonial de Rafael Ojeda revela 2 créditos hipotecarios… pero sin propiedades

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer la declaración patrimonial de Rafael Ojeda. (Foto: Especial)

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer este viernes 18 de septiembre la declaración patrimonial de José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El documento se dio a conocer luego de la polémica en la que está envuelto el exfuncionario debido a que su sobrino, Fernando ‘N’, fue detenido en el marco de las investigaciones por huachicol fiscal.

La declaración patrimonial de Ojeda Durán menciona que el exsecretario tiene dos créditos hipotecarios, pero no cuenta con propiedades.

¿Cuánto adeuda el exsecretario de Marina de AMLO?

Según el documento difundido por el gobierno de México, el exsecretario de Marina de AMLO cuenta con dos créditos hipotecarios.

El primero lo adquirió el 14 de diciembre de 2020 por una cantidad de 4 millones 559 mil 609 pesos mexicanos.

La entidad que le otorgó el crédito hipotecario es el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada SNC (Banjército).

El segundo crédito que se le dio fue también en diciembre de 2020 por la cantidad de un millón 800 mil.

En este caso, fue el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) quien le dio el crédito hipotecario.

El ISSFAM es un organismo público descentralizado que otorga seguridad social, salud, vivienda y pensiones a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional.

¿Cuántas propiedades tiene Rafael Ojeda, exsecretario de AMLO?

Rafael Ojeda declaró ante el gobierno no contar con algún bien inmueble; sin embargo, sí indicó que poseía un vehículo.

Se trata de un Mitsubishi del 2009 con un valor de 285 mil 913 pesos y que pagó a crédito, según el documento.

Sheinbaum asegura que Rafael Ojeda ‘no está escondido’

Durante su conferencia de prensa de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el exsecretario de Marina no estaba escondido.

No está escondido ni está bajo investigación el almirante Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que no asistiera a declarar el 28 de agosto por el caso de huachicol fiscal contra su sobrino político, Fernando ‘N’.

La mandataria federal defendió que el exfuncionario decidirá si acude a declarar en el juicio de su sobrino político o se niega a hacerlo, ya que no se encuentra bajo ninguna investigación por parte de la Fiscalía General de la República.

“No tiene un delito en su contra el almirante Ojeda. No hay ninguna carpeta de investigación contra el almirante Ojeda, está llamado a declarar en un juicio y ya determinará él si declara, no declara y cómo declara”, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del 18 de septiembre.

La FGR aseguró que no localizó al almirante Rafael Ojeda Durán para que asistiera a declarar; sin embargo, algunas versiones sugieren que el exfuncionario mantiene actividades habituales cada fin de semana y recibe el pago de su jubilación.