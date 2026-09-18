¿Quién es Manuel Añorve, el priista que se destapó como candidato a la gubernatura de Guerrero?

Manuel Añorve levanta la mano para Guerrero: Esta es su trayectoria política. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

Manuel Añorve, senador por el PRI, aseguró que busca ser candidato para competir por la gubernatura de Guerrero, aunque no es el único que levantó la mano.

El priista aseguró que desde hace años realiza trabajo social y mantiene contacto con organizaciones sociales, productivas, de turismo y prestadores de servicios para justificar sus aspiraciones políticas.

“Claro que hay interés (de ser el candidato), pero vamos a esperar los tiempos y hacer lo que marca la ley y la convocatoria del partido (...). Somos tres quienes de alguna manera hemos dicho que aspiramos a esta gran oportunidad de ser candidatos de nuestro partido: Alejandro Bravo Abarca, que es presidente del PRI estatal, Pilar Vadillo, diputada muy agredida, y por supuesto su servidor”, dijo en entrevista en el programa Ciro Gómez Leyva por la mañana.

Sin embargo, dijo que esperarán los tiempos electorales para hacer el anuncio oficial en caso de competir por la gubernatura. Criticó que en Guerrero, como en otros estados, hubo “un derroche de recursos públicos” para financiar la movilización de personas para participar en mítines “con el pretexto de la soberanía”.

¿Quién es Manuel Añorve, senador que busca la candidatura a la gubernatura de Guerrero?

Manuel Añorve es una de las figuras representativas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el ámbito legislativo.

El priista es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro en Administración Pública y doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. También realizó un diplomado en Política Comparada.

Por su ejercicio profesional, fue distinguido con la medalla de “Abogado del Año” en 2018 y la de “Legislador del Año” en 2024 por la Federación Iberoamericana de Abogados.

La trayectoria política de Añorve Baños dentro del tricolor inició en 1975 como militante activo. Desde sus primeros años de participación asumió responsabilidades internas y en 1979 fue secretario particular del presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.

En 2010, intentó por primera vez llegar a la gubernatura de Guerrero, pero perdió la elección de 2011 ante Ángel Aguirre Rivero.

Después, se enfocó en participar en el Congreso y ocupó cargos en la Cámara de Diputados y el Senado.

Su paso por la labor parlamentaria inició en el Congreso de Guerrero en 1999; posteriormente, pasó a la Cámara de Diputados entre 2000 y 2003. Después llegó al Senado para el periodo 2018-2024 y fue reelegido en 2024 para continuar en el cargo durante la LXVI Legislatura.

En los últimos años, es una de las figuras políticas más cercanas a ‘Alito’ Moreno, quien recientemente señaló a Manuel Añorve como la principal carta del PRI para Guerrero.