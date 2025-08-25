PERFIL: Ángel Aguirre, el exgobernador de Guerrero acusado de destruir videos del caso Ayotzinapa

Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, ha sido señalado en el caso Ayotzinapa, por la desaparición de pruebas videograbadas.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum rechazó el fin de semana un regalo que le fue enviado por el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre; la mandataria refirió en su conferencia de este lunes que no conoce al exfuncionario.

Durante su visita a Xochistlahuaca, Guerrero, el domingo, Sheinbaum encabezó la Asamblea con Mujeres Artesanas. Al viajar de su camioneta, una mujer se le acerca y le ofrece una bolsa de regalo “de parte del licenciado Ángel Aguirre”. La presidenta responde a la mujer, “no, mi amor, gracias”.

Sheinbaum apuntó este lunes que no conoce al exgobernador Ángel Aguirre y que tampoco tiene intenciones de conocerlo.

“Le dije: no, muchas gracias, no recibo regalos de ellos. Por qué me manda un regalo un exgobernador, qué significa. Además de que ni lo conozco ni tengo deseos de conocerlo, no tengo por qué recibir un regalo de un exgobernador”, agregó la presidenta Sheinbaum.

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y Claudia Sheinbaum han tenido desacuerdos en el pasado en temas sobre seguridad; Aguirre criticó la estrategia de seguridad cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al afirmar que no había logrado frenar la violencia en la capital del país.

¿Quién es Ángel Aguirre, exgobernador al que Sheinbaum le rechazó un regalo?

Ángel Aguirre Rivero perteneció al Partido Revolucionario Institucional (PRI); después, al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Aguirre se desempeñó como senador (2006 a 2009) por el PRI. Antes, fue diputado federal. En 2010 fue candidato a la gubernatura de Guerrero por la alianza del PRD, Convergencia y el Partido del Trabajo (PT).

Fue gobernador de Guerrero entre abril de 2011 y octubre de 2014. Es decir, Ángel Aguirre era gobernador cuando ocurrió la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala. Debido a la crisis, tuvo que renunciar a su cargo.

El 26 de septiembre de 2014, jóvenes estudiantes fueron atacados por elementos de la policía municipal de Iguala y, en los hechos, fueron desaparecidos. 43 de los normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa siguen en calidad de desaparecidos desde entonces.

El presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, enfrentó un proceso penal por los hechos del caso Ayotzinapa.

El 23 de octubre de 2014, Aguirre solicitó licencia a su cargo como gobernador ante una solicitud del Senado de la República. Dejó la gubernatura días después.

Ángel Aguirre fue señalado por presuntamente encubrir la desaparición de videos clave en el caso Ayotzinapa; en el momento, el PRD dijo que no encubriría al exgobernador.

El 15 de mayo de 2025, Ángel Aguirre se deslindó de la destrucción de videos de cámaras de seguridad en la Ciudad Judicial de Iguala, que podrían dar pistas sobre el caso Ayotzinapa.

En un texto enviado a medios de comunicación, el exgobernador de Guerrero apuntó: Nunca tuve conocimiento de los videos que se dice destruyó la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia", en referencia a Lambertina Galeana Marín, quien fue detenida en mayo.

“Jamás di alguna instrucción sobre el manejo de dicho material probatorio”, afirmó el exfuncionario.