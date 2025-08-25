Van 750 menores asesinados en el actual gobierno, revelan datos del SESNSP

De los 750 casos de menores asesinados, 7 de cada 10 fueron cometidos con armas de fuego, según datos del SESNSP.

Al menos siete menores de edad, incluidos niños y adolescentes, fueron asesinados en los últimos cinco días en México. En Jalisco y Puebla hubo dos casos; en Guanajuato, Guerrero y Ciudad de México uno por entidad. Todos los crímenes fueron por disparo de arma de fuego.

Con estos casos suman al menos 750 menores asesinados en la actual administración, 7 de cada 10 casos con arma de fuego, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esa cifra podría ser aún mayor ya que, el SESNSP recientemente modificó sus cifras, sin previo aviso y sin dar una explicación, suprimiendo decenas de casos de asesinato de menores.

¿Cuáles fueron los últimos casos de menores de edad asesinados en México?

Entre los crímenes de los últimos días destaca el ocurrido el jueves en Juventino Rosas, Guanajuato, donde un menor de 13 años murió y su hermano de 10 años resultó herido, hecho en el que participó la Guardia Nacional.

Fidel Armando Ruiz, alcalde de ese municipio, acusó que las balas que mataron al adolescente e hirieron a su hermano son de las usadas por la Guardia Nacional; pero la fiscalía local dijo que no hay elementos para fincar responsabilidades.

El viernes, en la colonia San Andrés, de Guadalajara, Jalisco, autoridades hallaron un vehículo con los cadáveres de cuatro miembros de una familia, entre ellos dos infantes (de entre 5 y 10 años), todos asesinados a tiros.

Ese mismo día, en la alcaldía de Xochimilco, de la Ciudad de México fue asesinada a tiros Susana Gutiérrez Mendoza, presunta líder de una célula criminal conocida como ‘Los Susanos’. La mujer viajaba en un auto Volkswagen color guinda, cuando fue atacada. En el auto se localizó el cuerpo sin vida de una niña de 10 años, familiar de Susana.

En Chilpancingo, Guerrero, un adolescente de 14 años fue asesinado a sangre fría, a plena luz del día, de al menos 10 disparos de arma calibre 9mm, por un grupo de sujetos que logró huir.

Los responsables persiguieron al menor, identificado como David ‘N’, y en un estacionamiento ubicado frente una clínica del IMSS, lo acribillaron.

En Puebla ocurrieron dos casos, en uno Miguel Ángel, de 16 años, fue asesinado durante la fiesta patronal de San Gregorio Atzompa, y en San Martín Texmelucan, asesinaron a otro adolescente en un ataque armado en un puesto de comida, ubicado en junta auxiliar de Santa María Moyotzingo.