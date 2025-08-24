Sentencian a ‘El Jabón’, homicida del hijo de Javier Sicilia, a más de 200 años de prisión

Fotos de víctimas de la violencia, al centro Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del activista y poeta Javier Sicilia quien fue asesinado el 28 de marzo del 2011 en Temixco, Morelos, junto a otras seis personas. (Foto: Cuartoscuro)

Un Juez federal dictó sentencia de 293 años de prisión a José Luis Luquin Delgado, “El Jabón”, por el secuestro de siete personas, entre ellos Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del escritor Javier Sicilia.

En marzo de 2011 en Jiutepec, Morelos, delincuentes armados, entre ellos “El Jabón”, integrantes del Cártel del Pacífico Sur, privaron de la libertad a siete personas, en la colonia Villas del Descanso, para después asesinarlos y trasladar los cuerpos a un fraccionamiento en el municipio de Temixco, de dicha entidad.

Tras diversos procedimientos, el Ministerio Público Federal (MPF) ejerció acción penal en contra de José Luis Luquin Delgado por lo que el Juez le impuso sentencia condenatoria de 293 años de prisión y multa de dos millones 530 mil 386 pesos, por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, además de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Sentencian a 4 por homicidio de Juan Francisco Sicilia

En diciembre del 2024, Julio de Jesús Rafilla, “El Padrino” y Ángel Taboada, “El Conejo” también fueron sentenciados por los mismos delitos en este caso.

A Julio Rafilla un juez federal lo sentenció a 309 años, ocho meses de prisión y una multa equivalente a 2 millones 535 mil 171.16 pesos por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, contra la salud, en la modalidad de posesión, con el fin de comercializar mariguana y clorhidrato de cocaína, además de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Mientras que Ángel Taboada fue sentenciado a 290 años de prisión.

En noviembre de ese mismo 2024, también fue sentenciado Jesús Cárdenas Pérez, “El Manos” y/o “El Chuy” a 297 años de prisión, y una multa de siete millones 273 mil 350.06 pesos por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, contra la salud en la modalidad de posesión con la finalidad de comercializar marihuana y clorhidrato de cocaína, así como portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

¿Por qué asesinaron al hijo de Javier Sicilia?

El asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del activista y escritor Javier Sicilia, ocurrió el 28 de marzo de 2011, y fue un hecho trágico que conmocionó a México.

Juan Francisco, de 24 años, fue encontrado sin vida en un vehículo junto con seis personas más en el municipio de Temixco, Morelos. La causa de su muerte fue atribuida a la violencia asociada con el crimen organizado.