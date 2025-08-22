‘Arde’ Palacio municipal en Yucatán; manifestantes reclaman muerte de un joven en la cárcel

Manifestantes incendiaron el Palacio municipal Tzucacab, en Yucatán, como protesta de la muerte de un joven detenido.

Una turba enardecida incendió el Palacio Municipal de Tzucacab, durante una manifestación que comenzó de forma pacífica para exigir justicia por la muerte de Ángel A.Ch.

Vecinos del municipio ubicado al sur de Yucatán, salieron a las calles la noche de este jueves 21 de agosto, para exigir justicia por el fallecimiento del padre de familia, cuya muerte se dio a conocer la mañana del martes, luego de haber sido detenido la noche anterior.

Familiares acusan a policías de la muerte de Ángel A.

Los manifestantes responsabilizan a la policía municipal de la muerte del detenido, aunque hasta ahora no se han dado a conocer las circunstancias oficiales del fallecimiento.

Entre gritos de “¡Justicia!” y “¡No más abusos!”, los pobladores exigieron la presencia de representantes estatales para esclarecer el caso, pues aseguran que no confían en las autoridades locales.

Luego de escalar los ánimos de las consignas, un grupo de personas derribó la puerta del salón de cabildo y sacó parte del mobiliario a los bajos del Palacio Municipal. Posteriormente, prendieron fuego al interior del inmueble.

Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas por los disturbios ni del saldo oficial de daños.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Defensa Nacional (Sedeña) acudieron al sitio para sofocar el incendio y controlar a la multitud.

Hasta el momento, el Ayuntamiento encabezado por Erick Ku Caamal no ha emitido ningún posicionamiento en relación con la defunción del ciudadano detenido, así como del incendio provocado en sus instalaciones.

De acuerdo con informes extraoficiales, los policías municipales encargados de vigilar la cárcel pública reportaron el fallecimiento de Ángel A. Ch. en la mañana del martes, luego de que supuestamente lo encontraran suspendido de una cuerda al interior de su celda.