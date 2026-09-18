CDMX y Edomex tendrán cielo nublado y temperaturas frescas este sábado 19 de septiembre

La Ciudad de México tendrá temperaturas de 11.0°C a 25.3°C. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en el Valle de México este sábado 19 de septiembre presenta un ambiente fresco por la mañana y templado por la tarde.

La Ciudad de México y el Estado de México esperan cielo nublado durante gran parte del día. Se anticipan mínimas de 6°C en Toluca y máximas de hasta 25.7°C en Ecatepec, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué temperaturas esperan CDMX y Edomex este sábado?

La Ciudad de México tendrá temperaturas de 11.0°C a 25.3°C. El viento será de 7 km/h. Naucalpan, en el Estado de México, espera una mínima de 11.0°C y una máxima de 24.3°C. El municipio de Naucalpan de Juárez alcanzará los 24°C. Ambas zonas esperan cielo nublado.

Toluca se perfila como la zona más fresca, con mínimas de 6.0°C y máximas de 20.0°C, y viento de 2 km/h. Por otro lado, Ecatepec tendrá un día más cálido, con temperaturas de 10.7°C a 25.7°C. El municipio de Ecatepec de Morelos verá hasta 26°C. El cielo en ambas zonas será nublado.

¿Hay probabilidad de lluvia en el Valle de México este sábado?

A pesar del cielo nublado, la probabilidad de lluvia significativa es baja para la Ciudad de México y el Estado de México este sábado.

Los vientos se mantendrán ligeros, entre 2 y 7 km/h, lo que favorece un ambiente estable en el valle. No se esperan eventos de precipitaciones fuertes.

El SMN informó sobre lluvias intensas en Sonora y el noroeste por el monzón mexicano. Pero en el Valle de México se espera cielo nublado, sin alertas de clima extremo, frentes fríos o tormentas invernales. Se prevé un día estable. Se aconseja estar atento a los avisos locales.

¿Cómo será el clima en el Valle de México la próxima semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Sábado 19 de septiembre: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Domingo 20 de septiembre: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Lunes 21 de septiembre: Máxima de 26°C, Mínima de 11°C, Poco nuboso, viento de 9 km/h.

La tendencia para los próximos días indica máximas cercanas a los 25°C y mínimas entre 10°C y 12°C. El cielo permanecerá nublado el fin de semana, con una ligera apertura el lunes. Los vientos se mantendrán ligeros, sin cambios drásticos.

¿Qué precauciones tomar con el clima en CDMX y Edomex?

Por las variaciones de temperatura, es crucial mantenerse hidratado, sobre todo al hacer actividades al aire libre. Aunque el cielo esté nublado, el uso de protector solar es una buena medida preventiva. Se debe prestar especial atención al cuidado de niños y adultos mayores.

Con mínimas frescas y máximas templadas, es ideal vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura. Un suéter ligero por la mañana y noche, y ropa más fresca para el día. Un paraguas pequeño puede ser útil, aunque la probabilidad de lluvia sea baja en la región.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial para el Valle de México?

Para obtener información precisa y actualizada, consulte las fuentes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de la Ciudad de México y el Estado de México. Sobre la calidad del aire, se recomienda estar atento a los reportes locales, que se actualizan constantemente.

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