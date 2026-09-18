Aquí vamos otra vez: Gusano barrenador reaparece en EU a días de reapertura al ganado mexicano

El gusano barrenador reapareció en Nuevo México justo cuando está a punto de abrirse en ese estado una importante puerta de entrada para las importaciones de ganado mexicano.

El parásito, que infesta las heridas del ganado, fue detectado el jueves en un caballo en el condado de Grant, Nuevo México, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ese mismo día, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, anunció planes para reabrir el puerto más grande del país para el ganado mexicano, ubicado a unos 240 kilómetros del lugar donde se detectó el nuevo caso.

La decisión de reabrir el puerto de Santa Teresa forma parte del esfuerzo de Estados Unidos por reactivar el comercio, que se suspendió para prevenir la propagación del gusano barrenador. La medida se produce cuando los casos de este parásito se controlaron en gran medida desde que comenzó el brote a principios de junio. Se registraron 50 casos de mosca barrenadora en Estados Unidos, casi todos en Texas, de los cuales solo tres permanecen activos. En México, cerca de 2 mil casos siguen activos.

Rollins reconoció que la mosca barrenadora aún no fue erradicada, pero se mostró confiada en los protocolos establecidos por el USDA. El jueves, durante una conferencia de prensa en la que anunció la reapertura del puerto, declaró que la agencia retrasará la medida si no están completamente seguros de la seguridad y de que los protocolos se cumplen.

Pero es poco probable que eso ocurra, según informó el Santa Fe New Mexican, citando a la veterinaria estatal Samantha Holeck. Holeck indicó que aún se investiga el origen de la infestación, ya que el caballo no se había movido de la región recientemente.

Un portavoz del Departamento de Agricultura de Nuevo México dijo que no tienen información adicional más allá de confirmar el caso.

Tom Paterson, presidente de la Asociación de Ganaderos de Nuevo México, afirmó que “no existe relación entre la normalidad de los puertos y la presencia de gusanos barrenadores en los caballos”. Sin embargo, esto recuerda que los ganaderos “deben ser diligentes” al inspeccionar a sus animales.

El puerto de Santa Teresa tiene previsto abrir sus puertas el 24 de septiembre. Es el segundo puerto de entrada en Estados Unidos que acepta ganado vivo mexicano. Según el USDA, en 2024 se enviaron cerca de 500 mil cabezas de ganado a través de Santa Teresa, lo que representa aproximadamente 40 por ciento del total de las importaciones estadounidenses procedentes de México.

Rollins también dijo que la agencia está considerando reabrir un puerto en Columbus, Nuevo México, siempre y cuando “podamos seguir demostrando que hemos contenido” la plaga.

Este es el segundo caso en Nuevo México, el único estado fuera de Texas donde se detectó el gusano barrenador. Un perro del condado de Lea fue uno de los primeros casos confirmados en junio. La mascota se recuperó, pero en ese momento persistían las dudas sobre si había contraído el parásito localmente o en México.