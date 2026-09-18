El misterio de los 59 millones de litros de huachicol: Sheinbaum revela que FGR investiga ruta

La FGR informó que incautó un inmueble en donde se almacenaban 59 millones de combustible ilegal en Guanajuato.

La Fiscalía General de la República (FGR) ‘sigue la pista’ de los 59 millones de litros de huachicol decomisados en Guanajuato, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Se trata de una nueva línea de investigación de la FGR, por lo que se rastrea de dónde venía el combustible y dónde se distribuía”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 18 de septiembre.

La presidenta destacó que se trata de un trabajo conjunto entre la FGR, Petróleos Mexicanos (Pemex) y el gobierno del estado.

Elementos de seguridad hicieron un operativo en el municipio de San José Iturbide donde, además del combustible, aseguraron 10 tanques de almacenamiento.

García Harfuch advierte que habrá detenidos por decomiso de 59 millones de litros de combustible

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que habrá detenciones relacionadas con el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible de origen no acreditado, luego de que el operativo concluyera sin capturas.

“En este caso no va a ser la excepción, va a haber detenidos”, afirmó el funcionario, quien explicó que las investigaciones continúan para determinar quiénes están detrás del combustible localizado en un inmueble del municipio de San José Iturbide.

García Harfuch se refirió así al histórico decomiso en la comunidad de la Fragua, Guanajuato, uno de los mayores aseguramientos de huachicol registrados en el país.

La investigación comenzó el pasado 3 de julio con la detención de una persona que presuntamente descargaba diésel de una pipa con capacidad para 33 mil litros en una gasolinera de San Luis de la Paz, según la FGR. “De una pipa se sacó toda la información para este predio”, explicó García Harfuch.

Así fue el ‘histórico’ decomiso de 59 millones de litros de huachicol

La FGR informó que las pesquisas derivadas de aquella detención permitieron realizar registros en la gasolinera de San Luis la Paz, un inmueble de despacho de gas LP en Dolores Hidalgo y, finalmente, una instalación de San José Iturbide donde fue localizado el huachicol.

Fue en este último operativo donde se aseguraron cerca de 59 millones de litros de combustible, diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación relacionada con la investigación, pero no hubo detenidos.

García Harfuch defendió que las detenciones suelen producirse después de los grandes aseguramientos y sostuvo que “no ha habido un solo caso” de este tipo en el que posteriormente no se haya capturado a personas relacionadas con el huachicol.

Cuestionado sobre la propiedad del inmueble, García Harfuch afirmó que “pertenece a Pemex”, aunque dijo que será la FGR quien dará detalles sobre la situación jurídica del predio y la investigación.

*Con información de EFE