Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 18 de septiembre de 2026: Síguela aquí en vivo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabeza la conferencia matutina de este viernes 18 de septiembre.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 18 de septiembre desde Irapuato, Guanajuato, en compañía del Gabinete de Seguridad y de la gobernadora del estado, Libia Denisse García.

La visita de la presidenta es parte de su gira por el Segundo Informe de Gobierno y para destacar los avances de seguridad en la entidad.

Además, se prevé que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sea cuestionado sobre los avances en la investigación por el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Cuautla, Morelos.

Homicidios dolosos bajan 75% en Guanajuato

Los homicidios dolosos en Guanajuato tuvieron una reducción de 75 por ciento de septiembre de 2024 a agosto de 2026, informó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Figueroa agregó que, de mantenerse dicha tendencia, 2026 será el año con el menor número de homicidios dolosos.

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