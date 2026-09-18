Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 18 de septiembre de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 18 de septiembre desde Irapuato, Guanajuato, en compañía del Gabinete de Seguridad y de la gobernadora del estado, Libia Denisse García.
La visita de la presidenta es parte de su gira por el Segundo Informe de Gobierno y para destacar los avances de seguridad en la entidad.
Además, se prevé que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sea cuestionado sobre los avances en la investigación por el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Cuautla, Morelos.
Homicidios dolosos bajan 75% en Guanajuato
Los homicidios dolosos en Guanajuato tuvieron una reducción de 75 por ciento de septiembre de 2024 a agosto de 2026, informó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Figueroa agregó que, de mantenerse dicha tendencia, 2026 será el año con el menor número de homicidios dolosos.
Claudia Sheinbaum: Lo último de su conferencia ‘mañanera’ el jueves 17 de septiembre
- La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la presión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para que se detenga y enjuicie a los políticos corruptos vinculados a los cárteles.
- Sheinbaum alegó que a ella le gustaría conocer un reporte sobre las acciones que desarrolla el gobierno de Estados Unidos para combatir el lavado de dinero y el tráfico de armas, atender el problema de consumo y apoyar a los jóvenes, entre otras acciones que considera que deberían realizarse.
- La mandataria reconoció que omitió a Ignacio Allende en sus arengas del Grito de Independencia, pero aclaró que fue por una cuestión de tiempo y que no tiene algo en contra de los héroes.
- Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, informó que el próximo 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional, que ocurrirá en sábado.
- Para que las personas se familiaricen con el sonido de la alerta sísmica que llega a los celulares, no se utiliza un audio que diga la leyenda “es un simulacro”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.
- Jorge Alberto Mendoza, director de Banobras, presentó el esquema mixto de inversión en infraestructura que contempla el desarrollo de 17 proyectos.