México entrega el cuerpo de Claudia Tacoronte a su familia; Fiscalía pedirá pena máxima para su agresor

La Fiscalía de Morelos entregó a su familia este viernes el cuerpo de la estudiante española Claudia Tacoronte, quien fue asesinada el pasado sábado en el municipio de Cuautla, un día después de que fuera detenido el presunto feminicida, conocido como El Trompas.

Varios integrantes de la familia de la joven española de 21 años llegaron a las instalaciones de la Fiscalía estatal, ubicada en Temixco, a las afueras de Cuernavaca (capital del estado), y fueron acompañados del cónsul de España en México, Marcos Rodríguez, informaron fuentes de la Fiscalía estatal

Asimismo, estuvieron presentes representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, y el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado.

“Hemos realizado la entrega formal del cuerpo de Claudia a su papá, el señor Valentín (...) Explicamos cómo es el procedimiento, la identificación correspondiente”, indicó Blumenkron a medios de comunicación.

La entrega del cuerpo para su repatriación se realiza un día después de la detención de Francisco Javier, alias El Trompas, identificado como presunto responsable del feminicidio.

El hombre fue capturado por las autoridades federales y estatales en Cuautla, lugar del crimen y ubicado a 120 kilómetros al sur de Ciudad de México.

El Trompas fue trasladado e ingresado la noche del jueves al Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla, donde permanece a disposición de la autoridad judicial.

Las Fiscalía de Morelos anunció que imputará al sospechoso por el delito de feminicidio y buscará una pena máxima de setenta años de prisión.

España ‘aplaude’ a México detención ‘rápida’ del agresor de Claudia Tacoronte

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, agradeció a su homólogo mexicano, Roberto Velasco, la “rapidez” en las investigaciones sobre el asesinato de la española Claudia Tacoronte, y señaló que el presunto asesino, detenido ayer, “habría confesado” la autoría de la muerte de la estudiante.

Albares, en unas declaraciones facilitadas a los medios, explicó que este viernes volvió a hablar con el canciller mexicano, quien le dio cuenta de la detención del presunto asesino, alias ‘El Trompas’, y el ministro español le pidió que se llegue “hasta las últimas responsabilidades” y que todos los que hayan estado implicados respondan ante la justicia.

La Fiscalía del estado mexicano de Morelos (centro), donde ocurrió el asesinato, imputará al presunto autor de la muerte de la joven española, de 21 años, un delito de feminicidio y buscará una pena máxima de 70 años de prisión.

El responsable de la diplomacia española insistió también en que la embajada de España en México, el consulado y las autoridades mexicanas están “a total disposición” de la familia, que llegará este viernes a México, y haciendo todo lo que es posible para esclarecer el caso y arroparles.