La captura de ‘El Trompas’, presuunto feminicida de la estudiante española, Claudia Tacoronte

La Fiscalía de Morelos dio a conocer los detalles de la detención del presunto feminicida de la estudiante española, Claudia Tacoronte Aguilera.

Francisco Javier “N”, presunto responsable del feminicidio de la estudiante de intercambio Claudia Tacoronte Aguilera, fue capturado en el centro de Cuautla gracias a denuncias y mensajes clave aportados por la ciudadanía.

¿Cómo fue la captura de ‘El Trompas’, feminicida de Claudia Tacoronte?

Así lo reveló el Fiscal General del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, durante una conferencia de prensa nocturna del Gabinete de Seguridad encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia.

El fiscal informó que este mismo 17 de septiembre, una vez que el juez de control emitió la orden de aprehensión correspondiente, se liberó la ficha de búsqueda que derivó en la localización del sospechoso sobre la Avenida Insurgentes.

“Iremos por la vinculación a proceso y solicitaremos la pena máxima por el delito de feminicidio, que alcanza hasta los 70 años de prisión”, aseveró Blumenkron Escobar, quien detalló además las siguientes revelaciones sobre el caso:

Francisco Javier “N” fue localizado en la zona centro de Cuautla y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Zona Oriente. A la espera del parte médico formal, se informó que a simple vista se encuentra en buen estado físico.

El fiscal enfatizó que la colaboración de la ciudadanía, a través de mensajes y reportes sobre su paradero, fue fundamental para lograr la aprehensión.

México entregará cuerpo de Claudia Tacoronte este viernes

Se confirmó que el cuerpo de Claudia Tacoronte, cuya muerte generó movilizaciones e indignación en México y España, será entregado formalmente a sus familiares este viernes 18 de septiembre.

La detención de Francisco Javier “N” fue confirmada previamente a través de redes sociales por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, quien envió sus condolencias a la familia de la joven universitaria.

García Harfuch destacó que la captura se concretó mediante un operativo coordinado de fuerzas federales y estatales, incluyendo a la Defensa Nacional, la Marina, la FGR, la Guardia Nacional, la SSPC, la Fiscalía estatal y la policía de Morelos, y subrayó el compromiso de la administración federal:

“Para la Presidenta Claudia Sheinbaum, prevenir los feminicidios es una prioridad de este Gobierno. Cuando no se ha logrado impedir que una mujer sea víctima de esta violencia, nuestra obligación es esclarecer los hechos, detener a los responsables y combatir la impunidad con toda la fuerza del Estado”, señaló el titular de la SSPC.

Durante la misma conferencia de prensa, la gobernadora Margarita González Saravia informó que este viernes recibirá mañana viernes 18 de septiembre personalmente al cónsul de España para la atención del caso.

La mandataria estatal subrayó además que mantiene diálogo directo con las estudiantes universitarias que se manifestaron durante el desfile del 16 de septiembre, a fin de poner en marcha un programa integral de protección para las mujeres en los entornos académicos.

Finalmente, el Secretario de Seguridad municipal, José Luis Bucio Quiroz, defendió el actuar de la corporación local al detallar la línea del tiempo de la respuesta inicial: aseguró que la zona contaba con patrullaje preventivo y que la primera patrulla llegó al sitio en 7 minutos, seguida 7 segundos después por la ambulancia. Pese a admitir que la agresión ocurrió en un punto con escasa iluminación, reiteró que la vigilancia en el sector se mantuvo activa.