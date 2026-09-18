Revisión del T-MEC: Sheinbaum y Trump se acercan a acuerdo, pero abren frentes

Claudia Sheinbaum y Donald Trump sostuvieron una llamada con el objetivo de destrabar el T-MEC.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , incluyó nuevos temas a la negociación comercial con México durante la llamada que sostuvo el miércoles con la presidenta Claudia Sheinbaum , justo cuando ambos países se acercan a un acuerdo para destrabar la revisión del T-MEC .

Fuentes citadas por medios estadounidenses, describieron que la llamada fue “más o menos” y que generó “un poco de ruido” porque surgieron nuevos asuntos en la conversación de los mandatarios.

El contenido de los nuevos temas no fue revelado; sin embargo, de acuerdo con fuentes en Washington consultadas por Jorge Molina, especialista en comercio exterior y políticas públicas, entre los asuntos que Trump está poniendo sobre la mesa se encuentran el combate al narcotráfico , las reglas de origen automotrices y la reducción del contenido chino en los equipos de inteligencia artificial que México exporta a Estados Unidos.

“Trump está buscando un ‘triunfo’ porque con Canadá se ha dado cuenta que esa batalla la tiene perdida y el futuro del TLC con ellos está hoy en día en veremos”, agregó Molina.

T-MEC contra el narcotráfico

Uno de los nuevos elementos es el reporte estadounidense sobre narcotráfico enviado al Congreso el martes 15 de septiembre. Molina señaló que, de acuerdo con sus fuentes, durante la llamada Trump pidió a Sheinbaum más resultados en materia de combate al narcotráfico.

La presión llega después de que Washington reconociera acciones del gobierno mexicano contra los cárteles , pero insistiera en que México debe hacer más.

México continúa incluido por Estados Unidos entre los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas. Esta clasificación, por sí misma, no significa que Washington considere que el gobierno mexicano haya incumplido sus obligaciones antidrogas, pues la propia legislación estadounidense establece que la designación también responde a factores geográficos, comerciales y económicos.

El tema adquiere cada vez más relevancia en el contexto de la revisión comercial, porque la administración Trump ha colocado la seguridad económica y el combate al crimen organizado dentro de su relación con México.

Para Arturo Coste, managing director de Expandia Advisory Group, la discusión ya no puede verse exclusivamente desde la perspectiva de seguridad.

“México tiene un problema que ya no puede tratarse solo como seguridad”, señaló.

A su juicio, seguridad, corrupción e infiltración criminal también impactan las decisiones empresariales, debido a su efecto sobre el costo de operación, las cadenas de suministro, el cumplimiento regulatorio, la selección de proveedores y el riesgo asociado a nuevas inversiones.

Postergan cuarta ronda de revisión del T-MEC

La cuarta ronda de negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos se volvió a aplazar y no hay fecha definida, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

“La fecha de la cuarta ronda de negociaciones de la revisión del T-MEC no está confirmada”, indicó la dependencia.

El movimiento del calendario ocurre después de que la reunión fue prevista inicialmente para la primera semana de septiembre, posteriormente para la primera quincena y, en los últimos días, se había señalado el 21 de septiembre como la fecha acordada por los equipos negociadores.

Sin embargo, extraoficialmente se habla de que la ronda ocurrirá en la fecha del 28 y 29 de septiembre, aunque todavía no ha sido confirmada oficialmente por los gobiernos de México y Estados Unidos.

Hasta hace unos días, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora , confirmó que la cuarta ronda se realizaría durante la semana del 21 de septiembre. El sector privado incluso había colocado entre sus principales objetivos para esa reunión la reducción de los aranceles derivados de la Sección 232 que afectan a sectores como el automotriz, acero y aluminio.

“Necesitamos lograr una disminución en esos aranceles para tener la competitividad con otros países a los que Estados Unidos ha puesto un arancel menos”, señaló.

De acuerdo con Jorge Molina, Washington tiene una agenda muy apretada en las siguientes semanas y México no figura en la lista de prioridades.