Innovar o morir. (Y no basta con gastar más)

El éxito de Apple no se explica por cuánto invierte en innovación. Se explica por qué tipo de innovación persigue — y con qué claridad.

La semana pasada Apple presentó sus últimos iPhone (iPhone Duo, iPhone 18). Ya son diecinueve años desde que lanzaron el primero, en 2007. Siempre que pienso en ese lanzamiento no dejo de pensar en algo que decía Peter Drucker: “Las empresas no existen si no venden, y no venden si no innovan”. Innovar es precisamente ofrecer al cliente una manera más eficiente de satisfacer sus necesidades — o de resolver sus problemas. Eso es exactamente lo que vino a hacer el iPhone: resolver mucho más eficazmente lo que hacían los celulares de aquel entonces.

En aquel 2007, Nokia era el rey de los celulares. Había vendido mil millones de aparatos. Pero no fue capaz de innovar. Y ellos, que era los reyes del mercado se convirtieron, en menos de una década, por decirlo así, en una reliquia del pasado. La lección no es nueva, pero sigue sin aprenderse bien: el tamaño no protege. La historia no protege. Solo innova quien se atreve a cuestionar lo que ya funciona.

¿Pero qué es realmente innovar? Y sobre todo — ¿en qué hay que gastar para lograrlo?

Un artículo reciente sobre el tema plantea una paradoja que vale la pena explorar: no existe correlación directa entre cuánto gasta una empresa en investigación y desarrollo, y qué tan innovadora resulta ser. Empresas como CEMEX, Southwest Airlines, o Shell Chemicals han logrado resultados sobresalientes sin presupuestos millonarios de I+D. Y hay compañías que invierten fortunas en innovación y producen mediocridades incrementales año tras año.

El dinero es condición necesaria. No es condición suficiente.

“El verdadero desafío no es gastar más en innovación. Es gastar mejor — con más foco, más criterio y más valentía para apostar por ideas que realmente transformen”.

— C.R.G.

Entonces, ¿en qué hay que invertir? Los expertos Gary Hamel (de la London Business School) y Gary Getz (consultor) proponen cinco imperativos que vale la pena considerar.

Primero: ampliar el número de innovadores. La innovación no puede ser monopolio del departamento de I+D. Las mejores ideas suelen venir de donde menos se espera — si se crean las condiciones para que afloren.

Segundo: apostar por ideas radicales. La mayoría de las empresas innovan de forma incremental. Eso tiene valor, pero no mueve el marcador. Lo que transforma mercados son las ideas que cambian las reglas del juego — las que el cliente no sabía que necesitaba hasta que las tuvo en la mano. Como el iPhone, precisamente.

Tercero: buscar inspiración fuera. Los mejores innovadores miran hacia afuera: clientes, industrias distintas, competidores. La empresa que solo se mira a sí misma termina por reinventar lo que ya existe — o por quedarse ciega ante lo que se viene.

Cuarto: aprender de experimentos pequeños. Innovar no significa apostar todo a una sola idea grande. Significa hacer pruebas de bajo riesgo, aprender rápido y escalar lo que funciona. La cultura del experimento es, en el fondo, la cultura del aprendizaje.

Quinto: comprometerse con el largo plazo. La innovación genuina no se produce en un trimestre. Las empresas que recortan su presupuesto de innovación en los momentos difíciles son exactamente las que más tardan en recuperarse.

“Sin innovación no hay crecimiento. Y sin crecimiento, tarde o temprano, no hay empresa”.

— C.R.G.

Nokia tenía los recursos para innovar. Tenía el mercado, la marca, la tecnología. Lo que no tuvo fue la disposición a cuestionar su propio modelo — a preguntarse si lo que los había hecho grandes seguiría siendo relevante mañana.

Apple sí lo hizo. Y sigue haciéndolo, diecinueve años después.

La pregunta que todo directivo debería hacerse no es cuánto está gastando en innovación.

Es si ese gasto está cambiando algo de verdad.

Aquí dejo unos puntos de reflexión

• ¿Tu empresa innova de verdad — o mejora incrementalmente lo que ya hacía?

• ¿La innovación en tu organización es responsabilidad de todos o de un departamento específico?

• ¿Cuándo fue la última vez que apostaron por una idea que realmente cambiara las reglas del juego?