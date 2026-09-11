El Boomer, el Gen X, el Millennial y el Gen Z entran a una reunión. ¿Y ahora qué?

En una reunión de planeación con un equipo directivo, algo llamó mi atención antes de que empezara la sesión. En la misma sala había un director de operaciones de 62 años con treinta de experiencia en la industria, una gerente de marketing de 48 que había liderado la transformación digital de la empresa, un coordinador de proyectos de 34 que cuestionaba cada proceso “porque había una manera más eficiente de hacerlo”, y una analista de 26 que no entendía por qué las decisiones tardaban tanto en tomarse.

Cuatro personas. Cuatro formas distintas de entender el trabajo, la autoridad, el tiempo y el éxito.

El director general me preguntó antes de empezar, con una mezcla de cansancio y humor: “¿Cómo hago para que estos cuatro trabajen juntos sin que yo tenga que hacer de árbitro permanente?”

Esa pregunta me acompaña desde entonces. Y creo que la respuesta empieza por deshacerse de un supuesto equivocado.

La diversidad generacional no es un problema de recursos humanos. Es un problema de liderazgo. Y como todo problema de liderazgo, empieza por entender antes de actuar.

Megan Gerhardt, profesora de la Iniversidad de Miami, escritora de la Harvard Business Review y autora de Gentelligence, lo plantea con claridad: el error más frecuente de los directivos ante equipos multigeneracionales es tratar las diferencias como amenazas a gestionar en lugar de como ventajas a aprovechar. Su propuesta es simple en concepto y exigente en práctica: desarrollar la inteligencia para entender y aprovechar lo que cada generación aporta de manera única.

¿Qué aporta cada una?

Los Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964) traen algo que no se aprende en ningún curso: criterio construido en décadas de decisiones reales, errores costosos y aprendizajes irreemplazables. Saben que las cosas buenas tardan, que la paciencia es una virtud estratégica y que la confianza se construye con el tiempo. Su riesgo es el otro lado de esa moneda: pueden confundir experiencia con certeza, y resistir el cambio no por incapacidad sino por costumbre.

La Generación X (1965–1980) es quizás la más subestimada de las cuatro. Crecieron sin red, aprendieron a adaptarse antes de que la adaptabilidad se pusiera de moda, y llevan décadas navegando entre el mundo analógico y el digital. Son pragmáticos, resilientes y, en general, los menos ruidosos — lo cual no significa los menos importantes. Su riesgo es el cinismo: han visto demasiadas modas gerenciales pasar como para entusiasmarse fácilmente con la siguiente.

Los Millennials (1981–1996) llegaron al mundo laboral con la convicción de que el trabajo debía tener sentido, no solo sueldo. Eso no es ingenuidad — es una demanda legítima que está redefiniendo lo que significa una buena organización. Son colaborativos, digitalmente nativos y necesitan entender el “por qué” antes de comprometerse con el “qué”. Su riesgo es la impaciencia: quieren impacto ahora, y a veces no tienen la tolerancia para el largo plazo que requieren los cambios reales.

La Generación Z (1997–2012) es la más honesta de las cuatro — a veces incómodamente honesta. No toleran la hipocresía institucional, exigen autenticidad y tienen una relación con el trabajo profundamente distinta a todas las generaciones anteriores: para ellos, el trabajo es una parte de la vida, no la vida misma. Su riesgo es la fragmentación: la hiperconectividad puede dificultar la concentración sostenida y la construcción de relaciones profundas.

“La diversidad generacional es la nueva diversidad. Y solo ocho por ciento de las empresas la reconocen como una ventaja real.”

— Tim Elmore (presidente de Growing Leaders)

¿Qué hace el directivo con todo esto? No busca que todos piensen igual — eso sería desperdiciar el activo. Lo que hace es crear las condiciones para que las diferencias se complementen en lugar de chocar. Eso requiere tres cosas concretas.

Primero: traducir, no imponer. Cada generación tiene su propio lenguaje sobre el trabajo, la autoridad y el tiempo. El directivo que lidera un equipo multigeneracional es, antes que nada, un traductor. No se trata de hablarle a todos igual — se trata de entender qué necesita escuchar cada quien para comprometerse de verdad.

Segundo: aprovechar la tensión productiva. El Boomer que dice “esto ya lo intentamos hace veinte años y no funcionó” y el Gen Z que responde “pero ahora hay herramientas que antes no existían” no están en desacuerdo — están en diálogo. Si el directivo sabe encauzar esa conversación, el resultado es mejor que lo que cualquiera de los dos habría llegado solo.

Tercero: reconocer sin uniformar. Cada generación valora ser reconocida de forma distinta. Al Boomer le importa que su trayectoria sea respetada. Al Gen X, que su autonomía sea preservada. Al Millennial, que su propósito sea validado. Al Gen Z, que su autenticidad sea bienvenida. El directivo que trata a todos igual no está siendo justo — está siendo ciego.

“La mejor orquesta no es la que tiene los mejores instrumentos. Es la que sabe cuándo entra cada uno.”

— C.R.G.

Cuatro generaciones en la misma sala no es un problema de compatibilidad. Es una oportunidad de composición. El directivo que lo entiende así no pierde tiempo arbitrando conflictos — lo invierte construyendo algo que ninguna generación sola podría construir.

Y ese director general que me preguntó cómo hacer que sus cuatro directivos trabajaran juntos sin que él tuviera que hacer de árbitro permanente…

Lo logró. Pero primero tuvo que dejar de verlos como un problema.

Y empezar a verlos como su mejor ventaja competitiva.

Puntos de reflexión