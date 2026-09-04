El líder más difícil de dirigir eres tú

“El primer acto de liderazgo es gobernarse a uno mismo.”

— Carlos Llano Cifuentes

Arturo era un estudiante de la maestría, un poco mayor que el resto del grupo. Inteligente, sí — pero lo que lo distinguía no era eso. No era vociferador, ni presumido, ni se vanagloriaba de sus logros. Lo que tenía era otra cosa, más difícil de nombrar y de imitar: sabía ayudar a los integrantes de su equipo a dar lo mejor de sí mismos, sabía hacerlos destacar. Y lo hacía con una serenidad que desconcertaba a quienes confunden el liderazgo con el protagonismo.

¿Cómo era posible que alguien tan tranquilo, tan sereno, tan sin aspavientos pudiera liderar tan bien a su equipo? Probablemente porque antes de liderar a otros, Arturo se sabía liderar a sí mismo.

Esa paradoja — que el poder sobre los demás nace del dominio sobre uno mismo — no es nueva. Pero sigue siendo una de las verdades más ignoradas en el mundo directivo.

Mi maestro Carlos Llano Cifuentes lo formuló con la precisión que lo caracterizaba: “El que no se manda a sí mismo, no puede mandar a otros.” No como consejo de autoayuda ni como exhortación moral — sino como descripción filosófica de la realidad. Quien no tiene gobierno interior no puede ejercer autoridad exterior genuina. Puede tener poder, jerarquía, el título. Pero no tiene liderazgo real — tiene solo la apariencia de él.

¿Qué significa mandarse a sí mismo? Llano hablaba de tres dimensiones que se sostienen mutuamente.

La primera: la autodisciplina. No la disciplina impuesta desde fuera — la que uno se da a sí mismo cuando nadie mira. El directivo que llega tarde a sus propias reuniones, que exige a otros lo que no se exige a sí mismo, está enviando un mensaje más poderoso que cualquier discurso sobre cultura. Los equipos no hacen lo que el líder dice. Hacen lo que el líder hace.

La segunda: la coherencia. La unidad entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. La incoherencia interior se filtra inevitablemente hacia afuera — en las decisiones que se toman bajo presión, en el trato que se da a las personas cuando nadie importante está mirando. La gente percibe la grieta entre el discurso y la conducta mucho antes de que se vuelva visible.

La tercera: el carácter. No el temperamento — eso es lo que uno tiene de nacimiento. El carácter es lo que uno construye con las decisiones que toma, con los hábitos que cultiva, con las batallas internas que gana o pierde cada día. Sin él, la inteligencia se convierte en astucia y el talento en una herramienta sin brújula.

“El carácter no se improvisa en los momentos difíciles. Se revela. Y lo que se revela es lo que uno ha ido construyendo en silencio durante años.”

— C.R.G.

Lo que hacía extraordinario a Arturo no era su inteligencia — había personas más inteligentes en el grupo. Era que había hecho ese trabajo interior que tan pocos hacen: había aprendido a contenerse cuando la situación pedía reaccionar, a escuchar cuando era más cómodo hablar, a ceder el protagonismo cuando era más tentador tomarlo. Había aprendido, en pocas palabras, a mandarse a sí mismo.

Y ese dominio interior se traducía en autoridad real: no la del que manda porque tiene el cargo — sino la del que lidera porque tiene el carácter.

“El mejor directivo no es el más brillante de la sala. Es el que más ha trabajado en convertirse en la persona que merece ser seguida.”

— C.R.G.

El liderazgo no empieza con una estrategia ni con un organigrama. Empieza con una pregunta incómoda que muy pocos se hacen con honestidad:

¿Soy capaz de liderarme a mí mismo?

Si la respuesta es sí — con evidencias, no con buenas intenciones — hay base real para liderar a otros.

Si la respuesta es dudosa… quizás conviene empezar por ahí antes de preocuparse por el equipo.

Puntos de reflexión

•¿Exiges a tu equipo estándares que tú mismo no cumples?

•¿Hay coherencia entre lo que dices en las reuniones y lo que haces cuando nadie mira?

•¿El carácter que tienes hoy es el resultado de decisiones conscientes — o simplemente de la inercia?

•¿Cuándo fue la última vez que te mandaste a ti mismo en lugar de ceder a la comodidad o al impulso?

* Profesor Decano del Área de Política de Empresa (Estrategia y Dirección) en el IPADE. Presidente del Consejo Editorial de la revista ISTMO. Conferencista y asesor en estrategia, dirección y gobierno con 40 años de experiencia.