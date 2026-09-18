Trump no quiere frenar la IA, quiere ganarla

Hace algunos años conduje un evento en Querétaro donde se presentaba, con mucho orgullo, la llegada de varios centros de datos al estado.

Era una empresa seria, con inversión real detrás, y en el presídium estaba el secretario del gobierno estatal que anunciaba todo esto.

Semanas después, una compañera que conduce un noticiario en Querétaro me preguntó si sabía algo de las manifestaciones que empezaban a surgir cerca de esos centros de datos.

La gente protestaba por falta de agua.

La cosa es esta: ese episodio local es la miniatura de una apuesta que Donald Trump está haciendo a escala de país completo, y que muchos siguen interpretando mal.

No es que ignore la seguridad, es que la pone después

La lectura fácil es que Trump “no le importa” el riesgo de la IA mientras otros piden frenar. No es lo único. Su postura reordena la seguridad.

La coloca detrás de competitividad, infraestructura y control de la cadena de valor tecnológica.

El America’s AI Action Plan de la Casa Blanca lo deja claro con tres pilares: acelerar la innovación, construir infraestructura estadounidense y liderar la diplomacia y seguridad internacional en IA.

Son más de 90 acciones federales, no una frase suelta en un discurso.

En términos de negocio esto se traduce en cosas concretas: menos fricción regulatoria para las tecnológicas, permisos más rápidos para construir data centers y fábricas de chips, y el objetivo explícito de exportar el “stack” completo — hardware, modelos, software y estándares — para que otros países monten su infraestructura digital sobre cimientos estadounidenses.

Eso no es venderle un chatbot a otro gobierno. Es venderle la cancha completa donde va a jugar.

China tampoco está frenando nada

Aquí conviene tirar el mito más repetido: que Trump acelera mientras China frena por cautela. No es tanto así. China quiere el mismo desarrollo acelerado, solo que bajo control estatal directo, con supervisión sobre datos, algoritmos, infraestructura de cómputo y aplicaciones civiles y militares — lo confirmó su propio AI Safety Governance Framework 3.0, actualizado el 15 de septiembre.

La diferencia no está en la velocidad.

Está en quién define las reglas. En el modelo de Trump, el mercado y la industria privada llevan el volante. En el modelo chino, el Estado lo sostiene desde el asiento del copiloto y nunca lo suelta.

¿Y por qué no simplemente sumarse a lo que pide la ONU?

Porque la ONU plantea la IA como un problema de coordinación global — desinformación, derechos humanos, ciberseguridad, riesgos que cruzan fronteras — y ese marco pide normas compartidas incluso si eso implica frenar algunos despliegues.

Para Trump, aceptar esa lógica tiene tres costos: puede frenar la ventaja de velocidad de sus empresas frente a China, puede imponerle compromisos que preferiría negociar desde una posición dominante, y puede dejar que otros países influyan en los estándares que Washington quiere imponer con su propio ecosistema.

Por eso su plan habla de “diplomacia y seguridad” pero desde una lógica competitiva, no cooperativa.

Las empresas no son un bloque, son un cálculo

Aquí está el matiz que muchos directivos se saltan: OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Microsoft y Nvidia no piensan igual entre ellas. Todas necesitan reglas por confianza y previsibilidad, pero también tienen incentivos fuertes para evitar regulación costosa o fragmentada entre países.

La postura de Trump les resuelve tres necesidades inmediatas: energía y permisos para construir data centers, capital y demanda gubernamental para escalar, y mercados internacionales donde vender el stack completo.

Su plan incluso propone un marco nacional “mínimamente gravoso” con el propósito explícito de mantener el predominio estadounidense.

La síntesis que le sirve a cualquier directivo

Trump ve la IA como una industria estratégica comparable a petróleo, defensa o semiconductores. China la ve igual, pero como mecanismo de control estatal. La ONU la ve como riesgo y oportunidad transnacional. Las empresas la ven como un mercado gigantesco que necesita límites suficientes para no destruirse solo.

Ningún actor está pensando primero en el ciudadano de a pie ni en el vecino de Querétaro que abre la llave del agua. Todos están calculando posición: quién controla la infraestructura, quién define el estándar y quién queda del lado dependiente.

El consejo no pedido de hoy: si tu empresa depende de infraestructura, chips o servicios de IA de algún proveedor, pregúntate hoy de qué lado de esa dependencia vas a quedar en cinco años — y si ese proveedor responde primero a Washington, a Pekín o a nadie más que a su propio mercado.

Como analicé en este texto sobre cómo gobernar estos sistemas de forma práctica dentro de una organización, la pregunta de fondo siempre es la misma: qué permisos le damos a algo poderoso antes de que sea tarde para revisarlos. A nivel país, ese permiso se llama infraestructura. A nivel empresa, se llama agente.

¿Tu empresa ya sabe si su proveedor de IA responde a una agenda de mercado, de Estado o de ninguna de las dos?