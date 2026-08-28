Esta semana un cliente me preguntó qué tan positivo estaba yo con la inteligencia artificial.

Le contesté lo de siempre: depende. Y entonces me contó algo que no esperaba. Armó un grupo de agentes de IA que simulan a Steve Jobs, Jeff Bezos, Zuckerberg y Musk. Los pone a “opinar” entre ellos sobre sus decisiones de negocio.

Ingenioso, pensé. También algo inquietante, porque ninguno de esos cuatro es real y no me gustaría que el actuara como si lo fueran.

La cosa es esta: no es lo mismo un chatbot que te ayuda a pensar distinto, que un agente al que le delegas la ejecución. Ya lo escribí cuando comparé chatbot contra agente y traté de aclarar cuál de los dos necesita realmente tu negocio. Y esa misma semana, un neobróker alemán le dio la razón a mi preocupación, pero a una escala que ya no tiene nada de hipotético.

Ya no es simular, es ejecutar

El martes, Scalable Capital lanzó “Agentic Investing”. Conecta tu cuenta de inversión directo con ChatGPT, Claude o Grok. Le hablas en lenguaje natural y el agente ejecuta operaciones, arma planes de ahorro, crea alertas de precio.

Hablamos de una empresa con más de 60,000 millones de euros bajo gestión y un millón de clientes en seis países europeos. No es un experimento de garage.

Su cofundador, Erik Podzuweit, lo llamó “el mayor salto tecnológico en fintech desde la banca por internet.” A Reuters le dijo que su hipótesis es que la IA va a producir mejores rendimientos en promedio. Y luego, en la misma frase, se cuidó: “está por verse.”

Ahí está todo el problema resumido en tres palabras.

Scalable tampoco está sola. Robinhood se le adelantó en mayo con su propio trading agéntico para 27 millones de clientes, aunque con un candado que Scalable no puso: exige una cuenta separada del portafolio principal, para que el agente solo toque lo que tú aíslas para él. Bitpanda ya tiene su versión también. Esto ya es carrera, no curiosidad.

Por qué justo ahora

Porque a los neobrokers europeos se les acabó una fuente de ingresos. Desde el 30 de junio, la Unión Europea prohibió el pago por flujo de órdenes, la práctica que financiaba el trading “gratis” de plataformas como Scalable y Trade Republic.

Trade Republic tiene más de 9 millones de clientes y 25,000 millones de euros en activos. Es la competencia directa. Y cuando se te acaba un modelo de ingresos, necesitas una jugada visible. La IA es esa jugada.

Lo que ya preocupa en Washington y Bruselas

En Estados Unidos, un grupo bipartidista de legisladores le mandó una carta a la SEC exigiendo respuestas antes del 31 de julio. Trece preguntas. Una de ellas: ¿deberían los desarrolladores de IA registrarse como asesores de inversión bajo leyes que existen desde 1934?

Su miedo tiene nombre: comportamiento de manada.

Si miles de agentes se entrenan parecido y reaccionan igual ante la misma noticia, pueden mover el mercado de golpe. Es la misma lógica del Flash Crash de 2010, cuando algoritmos correlacionados borraron casi un billón de dólares en minutos.

En Europa, el regulador de valores fue más directo todavía con los inversionistas: las herramientas de IA de acceso público no están reguladas. No tienen obligación legal de cuidar tu interés. Y si algo sale mal, puede que ni siquiera tengas a quién reclamarle.

El riesgo que nadie puso en el comunicado

Aquí va el dato que casi nadie menciona cuando cubre estos lanzamientos.

Un agente conectado a tu cuenta no solo lee lo que tú le pides. También lee noticias, resultados de búsqueda, resúmenes de tu portafolio. Todo lo que la herramienta le entrega.

Si alguien logra esconder una instrucción maliciosa dentro de ese contenido, el agente podría generar una orden que tú jamás autorizaste. Se llama inyección de instrucciones, y la NSA ya lo documentó en junio como un riesgo del protocolo mismo, no un error de una sola plataforma.

Un estudio académico sobre agentes financieros probó esto 200 veces. El ataque funcionó 9 de cada 10.

La confirmación humana que exige Scalable ayuda. Pero no resuelve nada si esa confirmación se la das sin sospechar que algo huele raro.

El consejo no pedido de hoy: si vas a probar trading agéntico, hazlo con el dinero que estás dispuesto a perder por completo, nunca con tu portafolio principal. Y antes de conectar nada, pregunta quién responde si el agente se equivoca. Hoy esa respuesta no existe, ni en Washington ni en Bruselas.

¿Le darías a un chatbot acceso directo a tu cuenta de inversión sabiendo que todavía nadie te puede decir quién responde si algo sale mal?