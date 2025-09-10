Xóchitl Gálvez exige a Rafael Ojeda decir si AMLO sabía de red de huachicol: ‘Es imposible pensar que no’

La senadora Xóchitl Gálvez exigió que el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, aclare si el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba al tanto de la presunta red de contrabando de huachicol dentro de la Secretaría de Marina.

“Es imposible pensar que el secretario de Marina no haya informado al titular del Ejecutivo sobre la denuncia que había hecho a la Fiscalía en torno al huachicol fiscal”, denunció la excandidata presidencial en un artículo.

El reclamo de la panista surge tras revelarse que sobrinos del exsecretario de Marina son investigados por su presunta participación en el robo y contrabando de combustible, por lo que Gálvez lo calificó como “un negocio criminal” que habría operado al interior de la dependencia.

“Los sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, son acusados de complicidad directa con el negocio criminal de contrabando de combustible”, recalcó.

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez de la red de huachicol durante el sexenio de AMLO?

A estos señalamientos se suma la muerte violenta del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero, quien había denunciado estas irregularidades y fue asesinado un mes después de haberse reunido con Ojeda Durán.

Además, recientemente un capitán se habría suicidado antes de ser investigado por supuestamente recibir sobornos para facilitar el tráfico de fentanilo. Por ello, Gálvez advirtió que los hechos revelan un caso alarmante del crimen organizado en instituciones clave de seguridad nacional:

“Es alarmante que la delincuencia haya penetrado la Secretaría de Marina. Es grave que el entonces secretario de la dependencia no se haya enterado de que sus sobrinos cometían actos ilícitos o, peor aún, haya sido cómplice de sus familiares”, enfatizó. “Si no se investigó por negligencia u omisión, es un caso que lleva a la absoluta impunidad”.

Aunque reconoció las acciones emprendidas por las autoridades actuales, como el secretario Omar García Harfuch, Gálvez pidió no anticiparse y exculpar al exsecretario Ojeda:

“Mi reconocimiento a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública que están realizando las investigaciones y detenciones correspondientes. Sin embargo, debe quedar claro que no pueden adelantarse y exculpar al exsecretario Ojeda”, dijo.

Altos mandos defendieron al exsecretario afirmando que desde hace dos años había informado a la FGR sobre “problemas al interior de la institución”. Ante esto, Gálvez cuestionó:

“Si en verdad lo denunció, ¿qué hizo la administración de López Obrador para detener este delito durante los últimos años de gobierno? ¿A quién protegió, el primer mandatario?”

Finalmente, Xóchitl Gálvez exigió una explicación clara por parte del exfuncionario y del expresidente: “Para defender el patriotismo y honor de las decenas de miles de integrantes de la Marina, es necesario que el tío incómodo, el exsecretario de la dependencia, aclare si le avisó al presidente López Obrador del tamaño del delito que se cometía”.