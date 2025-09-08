‘AMLO bajó el vidrio y gritó: ¡voy a comer sabroso!’: Las veces que ‘Cuchupetas’ cocinó para el expresidente

AMLO ha comido varias veces en El Cuchupetas, famoso restaurante del norte de México. (Fotos: IA Gemini / Facebook El Cuchupetas / Cuartoscuro-Presidencia).

El chef del restaurante ‘El Cuchupetas’ ha conquistado los paladares varios expresidentes y Andrés Manuel López Obrador ocupa un lugar especial en su memoria.

Manuel Sánchez Villalpando, conocido como ‘El Cuchupetas’, es famoso por su sazón, la cual lo llevó de atender a clientes en una cantina a convertirse en dueño de su propio restaurante en el norte de México, en Villa Unión.

El cocinero ha sido anfitrión de empresarios, artistas, influencers y políticos, por lo cual lo han llevado a cocinar hasta a Los Pinos, en la Ciudad de México.

“El único (presidente) que ha venido (al restaurante) es López Obrador”, relató Manuel Sánchez en una entrevista a Los Noticieristas (2024).

‘El Cuchupetas’ cocinó para AMLO desde antes de que fuera presidente

Andrés Manuel López Obrador es aficionado a los mariscos y es uno de los clientes favoritos de ‘El Cuchupetas’, quien contó a Los Noticieristas que el tabasqueño lo ha visitado desde antes de ser presidente de Méxco: “¡Bárbaro! Él no come muchas cosas, es muy antojado, pero se cuida mucho, yo lo cuido también“.

Además de ser un comensal habitual, hicieron una amistad: “La primera vez que vino no era nada. Yo quedé muy bien con él porque cuando no era nada yo lo recibí como a todos, le gustó mi sinceridad, lo que soy. Es mi gran amigo, lo admiro”.

En entrevista con Noroeste (2020), Manuel reveló el expresidente suele pedir filete de robalo con aceite de oliva y los callos de hacha. “El antojo es el antojo, ve uno los callos y no comerse uno, te sale un granito en la lengua”, relató el dueño de la marisquería.

En una visita presidencial al estado en 2020, el mandatario no tuvo tiempo en su agenda para ir al local, pero ‘El Cuchupetas’ le llevó mariscos hasta la caseta de El Vainillo, donde López Obrador lo esperaba en una camioneta Suburban, según reportó Sinaloa Hoy.

“Me dijeron: ‘no le alcanzó el tiempo al señor presidente para llegar, ¿no le podemos llevar otra vez a la caseta?’ Ya había ido una vez a la caseta. ‘Sí, cómo no, licenciada’. Ellos me ayudaron, todos, y todo mi personal, a subir para 60 personas que venían en la avanzada”, dijo al Noroeste.

Además, AMLO pidió saludarlo personalmente: “Me fui en chinga (...) Me saludó con aquel gusto el hombre, me bajó el vidrio y me gritó: ‘¡voy a comer sabroso!’”.

Celebridades y políticos para los que ha cocinado ‘El Cuchupetas’

Además de AMLO, Manuel ha cocinado para políticos como Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Marcelo Ebrard y Arturo Montiel. Llevó su sazón a Los Pinos y a la Cámara de Diputados.

El restaurante de mariscos también ha recibido a figuras del entretenimiento como Alejandra Guzmán, Galilea Montijo, Gael García Bernal, Adrián Marcelo y Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme.

Una de las anécdotas más recordadas fue la de Guzmán, quien rechazó el salón privado y prefirió comer entre la gente, según contó un encargado del restaurante en entrevista con El Primo Maleno.

La historia detrás del éxito de Manuel Sánchez ‘El Cuchupetas’

Antes de abrir su propio negocio, Manuel trabajó en la cantina El Pícoro, donde se ganó fama por su sazón preparando mariscos para acompañar tragos. Tras el cierre de ese lugar, comenzó a vender por su cuenta con el apoyo de su suegra. La clientela lo siguió y lo recomendó hasta que logró consolidar su propio restaurante.

Fundado en 1987, el restaurante ‘El Cuchupetas’ es hoy un punto obligado para los amantes de los mariscos en Villa Unión. Su carta incluye clásicos como aguachiles, ceviches, robalo al aceite de oliva y los icónicos camarones a la cuchupetas, preparados siempre con producto fresco de la región.

Según explicó Manuel Sánchez a Los Noticieristas, el apodo que le da nombre al lugar nació de dos características personales: “De que estoy cucho de un brazo y tomaba mucho de chico”. Con el tiempo, ese mote se transformó en marca registrada, aunque ya no bebe alcohol.

El éxito fue tan grande que actualmente cuenta con tres locales, cada uno con un fin distinto: el restaurante principal, un espacio más pequeño y un salón privado para eventos o visitas de celebridades.

Precios y menú en ‘El Cuchupetas’

Comer en este restaurante de mariscos tiene un costo promedio de 400 pesos por persona, considerando entrada, plato fuerte y bebida.

Algunas opciones del menú son:

Aguachiles : 180 pesos

: 180 pesos Ceviche de camarón o atún : 180 pesos

: 180 pesos Callo de hacha : 650 pesos

: 650 pesos Filete al mojo de ajo : 180 pesos

: 180 pesos Pescado zarandeado (kilo) : 380 pesos

: 380 pesos Camarones a la cuchupetas: desde 180 hasta 600 pesos, según la porción

En bebidas, los precios van de 30 pesos por un refresco o cerveza de cuarto hasta 100 pesos por una jarra de limón mineral.

El restaurante se ubica en Jesús Carranza 301, Centro, Villa Unión, Sinaloa, y abre todos los días de 10:30 am a 6:30 pm.