Con estrella Michelín: ¿Cómo es el primer restaurante fundado por Giorgio Armani hace 27 años en París?

Giorgio Armani era un diseñador de modas que también incursionó en los restaurantes. (Foto: EFE/IA Gemini)

El imperio de Giorgio Armani no se limitó al diseño de modas, también se conforma por diferentes restaurantes y el primero de ellos fue Emporio Armani Caffè & Ristorante, fundado en 1998 y que ostenta una estrella Michelin.

El experto en moda aperturó este lugar en el ‘corazón’ de Rive Gauche, uno de los barrios ‘más animados’ de París, se lee en el sitio web de Giorgio Armani, diseñador que murió a los 91 años.

Grupo Armani confirmó el fallecimiento de Giorgio Armani a los 91 años. (Foto: EFE) (DANIEL DAL ZENNARO/EFE)

¿Qué le pasó a Giorgio Armani?

Giorgio Armani falleció el pasado 4 de septiembre luego de tener varias complicaciones de salud que lo llevaron a ausentarse de la Semana de la Moda de Milán en junio de 2025 porque estaba “convaleciente en su casa”.

Los problemas de salud del diseñador de modas se intensificaron y lo llevaron a ser hospitalizado, pero no hubo más reportes de su estado hasta el anuncio de su fallecimiento.

De acuerdo con una publicación de EFE, Armani murió a consecuencia de problemas en las vías respiratorias, particularmente una infección pulmonar.

¿Cómo es el restaurante de Giorgio Armani creado en París en 1998?

El Emporio Armani Caffè & Ristorante se divide en dos plantas, en la primera te recibe una cafetería con una terraza para degustar bebidas calientes o algún postre.

En el segundo piso está el primer local de comida fundado por el diseñador italiano Giorgio Armani, condecorado con una estrella Michelín desde 2018 y que conserva hasta la publicación de la Guía Michelin 2025.

El restaurante de lujo en París está afiliado con el Collège Culinaire de France, que es una “organización sin ánimo de lucro que promueve la producción artesanal de alimentos y se opone a la industrialización de los ingredientes”, se lee en el sitio web del negocio.

Asimismo, se autodenomina como un “abastecimiento responsable” con el medio ambiente porque mantienen una huella de carbono limitada.

El chef encargado del lugar es Massimo Tringali, quien nació en Sicilia, Italia, en 1991. Luego de trabajar en diferentes restaurantes con estrellas Michelín, como Carpaccio, se unió al equipo de Emporio Armani Caffè & Ristorante en 2016.

El lugar está en la dirección 7 Place du Québec, 76006 en París, Francia y los horarios son los siguientes:

Miércoles a Jueves de las 7:30 p.m. a las 10:30 p.m.

Viernes a Domingo de las 12:30 p.m. a las 2:30 p.m. y a partir de las 7:30 p.m. y hasta las 10:30 p.m.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante de Giorgio Armani en París?

El menú del restaurante parisino se especializa en comida italiana y para las entradas hay platos artesanales de quesos que incluso tienen un proceso de maduración de más de 10 años.

En este apartado también hay Armonia di frutti rossi que es un coctel de frutos rojos con chocolate blanco y avellanas. El costo de las entradas en promedio es de 25 euros, aproximadamente $548 MXN.

Entre los platos fuertes de la carta del restaurante de Giorgio Armani está el platillo tradicional italiano rissoto acompañado de queso parmesano, raviolis rellenos de carne o de mariscos. El precio oscila entre los 58 euros (alrededor de $1,200 MXN) y los 75 euros ($1,645 MXN).

Las opciones de las bebidas giran en torno a distintos tipos de vino, principalmente el tinto, provenientes de diferentes regiones de Italia y Francia. El costo comienza desde los 19 euros ($415 MXN) y hasta los 38 euros ($830 MXN) por copa.

Finalmente, existe la opción de pedir el menú del chef que consiste en 2 entradas, 2 platos fuertes y un postre por 160 euros ($3,500 MXN), pero solo se sirve en un horario de las 2:00 p.m. a las 10:00 p.m. También se ofrece una cata de vinos por 80 euros ($1,750 MXN) que consiste en 5 copas de diferentes bebidas alcohólicas.