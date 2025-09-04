Así es el lujoso hotel de Giorgio Armani en el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo

El Armani Hotel Dubái ocupa varios pisos del Burj Khalifa y cuenta con 160 habitaciones de lujo. (Fotos: Shutterstock/Armani Hotel)

Este jueves 4 de septiembre falleció Giorgio Armani a los 91 años, uno de los diseñadores más influyentes del último medio siglo, pero su legado va mucho más allá de las pasarelas. Uno de sus proyectos más ambiciosos fue el Armani Hotel Dubái, su primer y único hotel diseñado íntegramente bajo su dirección creativa.

Ubicado en el corazón del Burj Khalifa —el rascacielos más alto del mundo—, el Armani Hotel no solo lleva su nombre, sino que representa uno de los intentos del famoso diseñador de fusionar el diseño de moda con la hospitalidad de lujo.

¿Cómo se traduce la estética de Giorgio Armani —minimalista, sobria, reconocible— en la experiencia de alojarse en un hotel?

Diseño y estilo: el sello distintivo del Armani Hotel

El diseño del Armani Hotel Dubái refleja la estética del propio Giorgio Armani, que se caracteriza por la elegancia y la simplicidad.

Cada uno de los 160 cuartos y suites del hotel fue diseñado por el propio Armani, asegurando que cada detalle, desde los muebles hasta los menús de los restaurantes, lleve su distintivo estilo. Los interiores combinan colores neutros y líneas limpias, así como materiales elegantes y funcionales en el mobiliario.

Desde los suelos de piedra Eramosa hasta los paneles de madera de zebra, cada elemento fue cuidadosamente seleccionado para ofrecer un ambiente de lujo. Además, el hotel cuenta con muebles de Armani Casa, lo que añade un toque adicional de sofisticación.

El Armani Hotel Dubai forma parte de una colaboración con Emaar Properties, una de las desarrolladoras inmobiliarias más grandes de Emiratos Árabes Unidos.

Cada una de las 160 habitaciones y suites fue diseñada por Giorgio Armani, con interiores sobrios y mobiliario de Armani Casa. (https://www.armanihotels.com)

Las habitaciones del Armani Hotel Dubái combinan el diseño minimalista y el lujo. (https://www.armanihotels.com)

Burj Khalifa y Armani Hotel: ¿lujo sostenible?

Aunque el lujo y la sostenibilidad a menudo parecen conceptos en tensión, el Armani Hotel intenta conciliar ambos.

Por un lado, el Burj Khalifa ha sido galardonado con la certificación LEED Platinum, que reconoce su diseño eficiente en términos de energía y sostenibilidad. Mientras que el hotel Armani también cuenta con la certificación Green Globe, que asegura que se siguen prácticas sostenibles en la operación y el mantenimiento.

El hotel se encuentra en Downtown Dubai, una de las zonas más visitadas y desarrolladas de la ciudad. Tiene acceso directo al Dubai Mall, uno de los centros comerciales más grandes del mundo, y se sitúa junto a la Dubai Fountain, conocida por sus espectáculos coreografiados con música y agua.

El Armani Hotel tiene vistas directas a la Dubai Fountain, famosa por sus espectáculos coreografiados de agua, luz y música. (https://www.armanihotels.com)

La ‘Experiencia Armani’: ¿Qué servicios y experiencias ofrece?

De acuerdo con su sitio web, el Armani Hotel Dubái ofrece una amplia gama de servicios para ofrecer una experiencia inolvidable a sus huéspedes. Entre los más destacados se incluyen:

Restaurantes de lujo : El hotel cuenta con varios, cada uno de los cuales promete ofrece “una experiencia culinaria única”. Entre ellos se encuentra el restaurante italiano con estrella Michelin, Armani/Ristorante , el Armani/Amal , de sabores indios y Armani/Hashi , de cocina japonesa.

: El hotel cuenta con varios, cada uno de los cuales promete ofrece “una experiencia culinaria única”. Entre ellos se encuentra el restaurante italiano con estrella Michelin, , el , de sabores indios y , de cocina japonesa. Spa y bienestar : El Armani/Spa asegura ser un “oasis de tranquilidad” donde los huéspedes pueden disfrutar de tratamientos personalizados y servicios de bienestar.

: El Armani/Spa asegura ser un “oasis de tranquilidad” donde los huéspedes pueden disfrutar de tratamientos personalizados y servicios de bienestar. Experiencias exclusivas : Los huéspedes pueden disfrutar de la ‘Experiencia Armani’ con una discoteca para los amantes de la vida nocturna, una boutique de dulces italianos y delicias gourmet llamada Armani/Dolci y una galería que ofrece accesorios como relojes, bolsos, joyas y perfumes de la colección Giorgio Armani Privé.

: Los huéspedes pueden disfrutar de la ‘Experiencia Armani’ con una discoteca para los amantes de la vida nocturna, una boutique de dulces italianos y delicias gourmet llamada y una galería que ofrece accesorios como relojes, bolsos, joyas y perfumes de la colección Giorgio Armani Privé. Acceso a la alberca y gimnasio: El hotel también ofrece una alberca al aire libre y un gimnasio equipado con baño al vapor y sauna.

El hotel alberga varios restaurantes como Armani/Ristorante, Armani/Amal y Armani/Hashi, que ofrecen cocina italiana, india y japonesa. (https://www.armanihotels.com)