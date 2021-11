Will Smith escala el Burj Khalifa, considerado el edificio más alto del mundo

El actor logró llegar al último piso en 61 minutos. (YouTube: Will Smith)

Uno de los actores más carismáticos de Hollywood, Will Smith, hizo una hazaña que seguramente más de uno quisiera intentar, pero nadie se atreve realmente: escalar el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, ubicado en Dubái.

Como parte de su documental llamado ‘Best Shape of my life’ (La mejor forma de mi vida), que tiene como propósito documental su pérdida de peso realizando diferentes actividades físicas, el actor se impuso el reto de escalar el edificio más alto del mundo.

El capítulo en el que vemos al actor de ‘Siete Almas’ realizar esta hazaña se titula ‘My secret shame’, y en él documenta el tipo de preparación que tuvo antes de lanzarse a subir el edificio más alto del mundo, así como los comentarios de algunos usuarios al respecto.

‘¿Qué tiene de especial Dubái? Dubái es mi personalidad’, se escucha decir al actor justo cuando está llegando a la ciudad de Emiratos Árabes Unidos.

Y si creías que literalmente lo había escalado, cual ‘Hombre Araña’ puede hacerlo con las paredes, lamentamos decirte que estás equivocado: el actor de ‘En busca de la felicidad’ subió los 160 pisos del Burj Khalifa por dentro; es decir, subió las escaleras de cada uno de los pisos hasta llegar a lo más alto del mismo.

¿Te decepcionaste por lo anterior? No comas tantas ansias: Al llegar al piso 160 (lo cual le tomó 61 minutos), se colocó un arnés para escalar la estructura en forma de antena y así llegar a lo más alto del edificio, que vendrían siendo unos 200 metros más. Así que de alguna manera sí lo escaló.

En los últimos minutos de este documental podemos apreciar unas tomas aéreas realizadas con un dron para mostrar que, efectivamente, Smith había cumplido el reto que él mismo se impuso. ¿Le habrá dado vértigo tanta altura? Eso sí no lo sabemos.

Este programa, producido y dirigido por el mismo Smith, lleva hasta el momento cinco capítulos y se encuentra disponible en el canal de YouTube de Will Smith, que tiene más de nueve millones de suscriptores.

Con sus 160 pisos y 828 metros de altura, esta construcción destaca por su estructura y el tipo de proyecciones que se han hecho en su estructura, como la bandera de México en alguna ocasión.